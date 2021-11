Na základě návrhu ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha (za ANO) dosluhující vláda vyhlásila nouzový stav, který platí od páteční půlnoci a potrvá 30 dní. S ním se dva dny před zahájením adventu zrušily i tradiční a oblíbené vánoční trhy. V rámci ostatních venkovních prodejů se zakazuje konzumace jídla a alkoholu na veřejnosti. Efektem těchto opatření má být zabránění většímu shlukování lidí na oblíbené adventní akci. Trhovci z Berouna se shodují, že nařízení nedávají smysl.

Jedním, koho se tato akce přímo dotkne, je Pavel Novotný, prodejce trdelníku, který na Husovo náměstí jezdí pravidelně. Podle současného nařízení nesmí oblíbený sladký výrobek prodávat čerstvě upečený. „Tohle trvá už druhý rok. Co na to říct? To je prostě likvidující. Kdyby nám to řekli například už na začátku měsíce, tak by člověk nic nenakupoval. Máme připravenou mouku, máslo, vajíčka, všechno. To vše nemá moc dlouhou trvanlivost,“ uvedl prodejce.

Jedinou variantou pro něj nyní je, že trdelníky bude nabízet předpečené. „Momentálně je můžeme prodávat jen zabalené, aby to lidé nejedli na místě. Zatím to je takto dovolené, ale kdo ví, co si vláda vymyslí nového. Potom, když vidíte lidi, jak si nesou gyros nebo kebab, jen kroutíte hlavou. Navíc tím, že prodám deset, patnáct studených trdelníků, to je leda tak na to, že vydělám na režii. Zvažuji, jestli vůbec budu vyjíždět, protože tohle opravdu nestačí,“ dodává obchodník a otevřeně poděkoval městu Beroun, které se podle jeho slov v tomto ohledu snaží stánkařům vyjít vstříc, jak jen to jde.

Dalším trhovcem, který pravidelně jezní na berounské náměstí, je Václav Čmolík, jenž se předzásobil sortimentem vánočních dekoračních výrobků. V absenci adventních trhů taktéž očekává velký propad v tržbách. „Vláda těmito kroky akorát likviduje lidem živnost. Vydat takové rozhodnutí ze dne na den může pro některé být i likvidační, protože ve zboží mají peníze, které dali dohromady přes léto; mají v tom tisíce a tisíce korun. Teď o víkendu mělo přijít to hlavní, ale to se nestane. To je prostě hrozné,“ konstatoval prodejce.

Stánkaři se výpadek pokusí kompenzovat tím, že se na Husovo náměstí budou vracet ve všední dny. „Ale například ti, co byli připraveni, že budou prodávat tady z těch připravených budek, většina z nich ani nepřijede,“ dodal Václav Čmolík s tím, že se nepřející období pokusí nějak přečkat, ideálně i s pomocí státu. „Jestli nějaká bude,“ dodal.