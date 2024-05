/FOTO, VIDEO/ Již druhou prodejnu na Berounsku, kde se dá nakupovat nonstop, slavnostně otevřel 9. května odpoledne Coop Hořovice. Po Berounu tak lze nakupovat 24 hodin sedm dní v týdnu i v Žebráku.

V Žebráku otevřeli prodejnu, kde se dá nakupovat nonstop | Video: Jana Hájíčková

„Aby člověk mohl nakupovat i po uzavírací době, kdy prodavačům skončí směna, musí si stáhnout do mobilu aplikaci Do kapsy přes QR kód, který je hned u vchodu. Podmínkou je také bankovní platební karta, protože v nočních hodinách nelze platit hotově,“ informoval obchodní manažer PVA Systems Michal Čadina. V aplikaci se klikne na obchod 24/7 a zákazník si najede na obchod, ve kterém se nachází. „Do budoucna plánujeme, že se obchod najde sám podle GPS. Při prvním spuštění se aplikace bude chtít propojit s bankovní identitou zákazníka, což je první stupeň ochrany. Zákazník pak už nakupuje anonymně, obchodník neví, o koho se jedná. Pouze v případě incidentu si může obchodník zažádat institut bankovní identity, aby mu zákazníka identifikoval. Tedy dostane jméno, adresu, email a popřípadě i telefon,“ upřesnil Čadina.

Otevření nové prodejny 24/7 v Žebráku:

Zdroj: Jana Hájíčková

Poté se v mobilu vygeneruje QR kód, který pustí zákazníka dovnitř, k platebnímu terminálu a posléze i ven. V noci může v Žebráku nakupovat i více zákazníků najednou. Celý prostor je snímán kamerami, které sleduje ostraha na pultu centrální ochrany, což je druhý stupeň ochrany. „Není to jen proto, aby se nekradlo, ale kdyby třeba někoho postihla Ze slavnostního otevření samoobslužné prodejny v Žebráku.Zdroj: Deník/Jana Hájíčkovázdravotní indispozice. Záznamy se uchovávají 14 dnů. Zaznamená-li umělá inteligence, že si někdo výrobek strčil místo do košíku do kapsy, upozorní ostrahu, která může přivolat policejní hlídku. To se ale neděje příliš často. První prodejna tohoto typu se otvírala před dvěma roky ve Strakonicích a už máme zkušenosti, že se to neděje. Mnohem častěji ale u pokladny lidé překryjí kód, zejména u cigaret, a dělají, že si ho načetli. Jenže máme kamery i u platebních terminálů, takže poznáme, že dotyčný cigarety nezaplatil. Pak obchodník zákazníka upozorní, že cigarety nezaplatil a bude muset případ nahlásit policii. Sto procent zákazníků zatím dosud dodatečně zaplatilo, protože nechtěli mít oplétačky s policií,“ dodal Čadina.

Čerstvé pečivo i v noci

Samoobslužné platební terminály zatím spíše podle prodavačů využívají mladší zákazníci. „Když se ale u kasy tvoří fronty, směrujeme i starší zákazníky k samoobslužnému pultu a pomáháme jim. Jelikož teď bude prodejna otevřena nonstop, museli jsme také navýšit počet zaměstnanců o pět osob, ty budou doplňovat zboží. Zejména balené. V noci se nebudou krájet sýry a salámy, takže musí být připravené nabalené. Nově jsme také zavedli balené pečivo po třech kusech, které se doručuje odpoledním závozem, aby bylo čerstvé,“ sdělila manažerka žebrácké prodejny Drahomíra Kučerová. Novinkou této prodejny jsou elektronické cenovky, takže se ceny mohou aktuálně měnit.

Ze slavnostního otevření samoobslužné prodejny v Žebráku.Zdroj: Deník/Jana Hájíčková

„Jedna cenovka vyjde na tisíc korun, takže to byla obrovská investice. Tato prodejna má dva platební samoobslužné terminály, v Berouně je jen jeden. Je to dáno tím, že je tato prodejna větší. Má velké parkoviště a je určena k větším nákupům. Také jsme si zde mohli dovolit nabízet více regionálních produktů. Také doufáme, že kdo si bude chtít nakoupit v noci třeba před cestou do Německa, nakoupí si ve zdejším Coopu, protože leží přímo u dálnice,“ přál si šéf rozvoje skupiny Coop Lukáš Němčík. V den slavnostního zahájení samoobslužného provozu si před prodejnou připravila řada firem i ochutnávkové stánky. „Nabízíme k ochutnání od Staropramenu dva nové Cooly. Vitality s příchutí mango, ananas a pomeranč a s přidanými vitamíny a Energy s kofeinem s příchutí grepu a červeného pomeranče,“ sdělila brigádnice Veronika Houtová. Energy drinky rozdával i Red Bull a Krásno nabízelo ochutnávku klobás.