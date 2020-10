Protihlukovou stěnu na D5 u Loděnice čeká výměna

Protihlukovou stěnu, která již boj s kraválem nezvládala, nahradí nová konstrukce. Na to v úterý upozornil Martin Buček v souvislosti s pracemi na dálnici D5 u obce Loděnice, které si vyžádaly omezení provozu svedením do dvou provizorních jízdních pruhů. Obnova protihlukové stěny v délce 1720 metrů má podle plánů trvat do poloviny listopadu.

Protihlukovou stěnu na dálnici D5 u obce Loděnice, která již boj s kraválem nezvládala, nahradí nová konstrukce. | Foto: archiv ŘSD