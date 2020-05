První návštěvníci by mohli opravené koupaliště okusit v červenci

Ve druhé polovině července by mohli zavítat první návštěvníci do nově zrekonstruovaného koupaliště ve Velkém sídlišti v Berouně. Pokud tedy nenastanou ve zkušebním provozu, který by měl začít od prvního července, výrazné komplikace. Stejně tak důležité bude i stanovisko od hygieniků.

Vzniknou také čtyři plavecké dráhy. | Foto: MěÚ Beroun

Berounskému deníku to řekla Jitka Soukupová, mluvčí berounské radnice, s tím, že od počátku července by už koupaliště mohli využívat plavci. ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE Opatření související s koronavirem se na termínech celkové a velmi důležité rekonstrukce koupaliště nikterak nepodepsala. Nyní dělníci pracují podle harmonogramu na bazénových částech a začala i stavba konstrukce tobogánu. Celková oprava koupaliště ve Velkém sídlišti v Berouně je rozdělena do tří etap, první dvě by měly skončit nejpozději k poslednímu dni měsíce června. Poté bude zahájen zkušební provoz, kdy bude moci bazén využívat jen určité množství lidí, mezi nimi například závodní plavci. Rozhodně ale v této době nebude areál otevřený pro veřejnost. Návštěvu v hořovické nemocnici musí schválit primář Přečíst článek › „Provoz bude moci být zahájen až po tomto zkušebním provozu a především poté, kdy otevření bazénu povolí hygienici. A toto záleží na výsledcích laboratorních testů. Pokud nenastanou nečekané problémy a testy dopadnou dobře, koupaliště by mohlo být pro veřejnost otevřeno ve druhé polovině července,“ reagovala na dotaz Berounského deníku mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová. V letošním roce bude v přilehlé budově fungovat pouze vstup a sociální zařízení, jelikož kompletní oprava tohoto objektu je naplánována v poslední etapě rekonstrukce po ukončení letní sezony. Letos se tak děti mohou těšit na brouzdaliště s herními prvky, ale novinek se dočká i hlavní bazénová část. „Tady budou vedle čtyř plaveckých drah například masážní trysky, perlička, lanový most, šplhající síť a i takzvaná divoká řeka neboli proudový kanál,“ nastínila novinky berounská mluvčí Jitka Soukupová. Kromě nových vodních prvků a atrakcí město nechalo pořídit novu filtraci a také rozvody. PŘEHLEDNĚ: Kdo odloží roušku, a jak se mění podmínky pro cestování Přečíst článek › Venkovní bazén, který byl otevřen v roce 1980, neprošel žádnou velkou opravou dlouhou řadu let. V roce 2017 pak stáli berounští zastupitelé před otázkou, zda bazén zrekonstruovat či zrušit a prostor využít k jiným účelům. I díky anketě mezi berounskou veřejností se zastupitelé rozhodli pro zachování koupaliště. V roce 2019 pak musela být o dva týdny zkrácena letní sezona – kompletně totiž vyhořel rozvaděč zdejší elektroinstalace. Vzhledem k tomu, že od prvního září toho roku měla začít kompletní rekonstrukce, město již ponechalo koupaliště uzavřené. Původně se také mluvilo o tom, že by koupaliště mohlo být přesunuto do prostor k plavecké hale Na Ostrově, což se ale ukázalo jako nemožné – jednak zde není tolik prostoru a navíc se jedná o lokalitu v aktivní záplavové zóně.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu