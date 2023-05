První pomoc je v Hostomicích stejně jako v dalších školách běžnou součástí předmětu rodinná výchova. Učitelka Marcela Pučelíková ale vlastní akreditovaný kurz člena první pomoci, který ji opravňuje působit i jako lektor první pomoci. A tak ji napadlo, že by mohla předmět ještě zpestřit. Cílem bylo probrat s žáky různé krizové situace více prakticky a do hloubky.

S tím souvisela i myšlenka pokusit se získat speciální výukový set. „Jde o tři tréninkové figuríny, kojence, menšího dítěte a dospělé osoby. Ty jsou navíc spojeny s mobilní aplikací, které dává okamžitou zpětnou vazbu úspěšnosti resuscitace. Protože nebyl set vůbec levný, stál 37 tisíc korun, oslovilo na mou žádost vedení školy radnici a město nám jej zakoupilo na začátku tohoto školního roku,“ říká učitelka.

Tréninkový set i automatický defibrilátor

V Základní škole Čestmíra Císaře v Hostomicích mají i další vybavení, jako je například cvičný externí automatický defibrilátor. „Ten byl dokoupen s resuscitační sadou. K dispozici máme rovněž záchranářský batoh, v němž jsou další pomůcky, které si děti mohou takzvaně osahat. Jsem za to velmi ráda, protože tyto nástroje výuku výrazně zkvalitňují,“ dodává Pučelíková.

Velký důraz na přípravu školáků na krizové životní situace se osvědčil, když to byli právě žáci této školy, Jan Bastl a Jan Císař, kteří dokázali na začátku dubna příkladně zareagovat při napadení prodavače jiným mužem v místním zahradnictví. Útočníka, který se na svou oběť vrhl s kladivem v ruce, se hostomickým mladíkům podařilo křikem zahnat. S poraněným mužem poté počkali do příjezdu záchranářů, které zavolali. Za tento hrdinský čin dostali od berounských policistů vyznamenání.

„Je správné, že v ‚rodince‘ probíráme podobné situace a jak se při nich chovat. I díky tomu jsme tehdy s Honzou věděli, co dělat,“ říká osmák Jan Bastl.

Jeho spolužák Ondřej připomíná, že je stále hodně dospělých, kteří první pomoc poskytnout neumí. „Když se to tedy učíme už ve škole, je to jedině dobře. Myslím si, že bych si dokázal vzpomenout, kdybych se do nějaké takové situace také dostal,“ dodává žák hostomické školy.