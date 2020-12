Na autobusovém nádraží čekala paní Laura Hlavničková, která se před osmou ráno chtěla dostat na berounské sídliště. „Teď se tady zrovna snažím najít nějaký autobus, který tam jede. Momentálně je těžší se v tom vyznat. Navíc na té světelné tabuli, kde předtím svítily odjezdy všech autobusů, teď nic není,“ říká.

Asi o půl hodiny později má podobnou zkušenost i seniorka Olga Bláhová, která cestovala do Králova Dvora. „Teď nevím, z jaké zastávky to jede, a zrovna to tu obcházím a zjišťuji to. Tak doufám, že mi to neujede. Nechápu, proč ta světelná tabule nefunguje,“ vysvětluje a vyjadřuje i pochopení, že to určitě potřebuje nějaký čas, než si lidé zvyknou. „Momentálně je to ale zoufalství teda,“ usmívá se.

Obě cestující shodně nepoužívaly mobilní aplikaci Lítačky. A tak i kvůli vypnuté nebo nefungující světelné tabuli neměly tedy vůbec žádnou možnost si zjistit aktuální informace. Nezbývalo než si svůj spoj pracně najít na jízdních řádech na jednotlivých zastávkách autobusového nádraží.

Někteří dorazili do práce pozdě

U Zastávky Černý kůň ve směru na Prahu světelná tabule také nefungovala, což podobně ztížilo orientaci lidem, kteří taktéž nepoužívají Lítačku v telefonu, kdy si musí hlavně zvyknout na nová očíslování autobusů. Na zastávce čekala Jana Tymrová, která vyhlížela autobus 631 do Nižboru. „Každý den jezdím z Počapel. Předtím to jezdilo přímo, a od teď už to jde jedině s přestupem. Takže to mi moc nevyhovuje,“ říká a dodává, že změna ji celkově cestování prodloužila. Navíc se ráno stalo, že řidič autobusu 631 údajně špatně odbočil a zpoždění tohoto navazujícího spoje nabralo 40 minut. „Takže dneska budu v práci pozdě,“ říká Jana Tymrová.

Lucie Drozenová patřila mezi ty šťastnější. „Já jezdím jenom do Loděnic. Už mi to za chvíli pojede, takže mě se to nějak negativně nedotýká,“ usmívá se.

Adéla Bílinová byla zrovna na cestě z Trubína do berounské nemocnice, kdy čekala u Černého koně na navazující autobus. „Teď zrovna jedu do nemocnice. Ale jinak každé ráno jezdím do práce do Prahy a v Králově Dvoře jsou pouhé dvě minuty na přestup na pražský spoj, který většinou ujede. Pak musím půl hodiny čekat na další,“ popisuje její zkušenost. Podle ní přestupy určitě potřebují upravit tak, aby lidé stíhali navazující spoje a zbytečně nemeškali.

„Doufáme, že pro obyvatele Berouna tato integrace znamená hlavně ulehčení. Většina lidí odsud dojíždí za prací do Prahy. Takže konečně po těch letech, kdy byl Beroun vždycky odsunut, se do PID naše město dostalo,“ řekla v pátek při oficiálním otevření starostka Berouna Soňa Chalupová a očekává, že z řad veřejnosti přijdou stížnosti. „To by si mělo snad sednout a věřím, že si lidé najdou ten spoj, který jim bude vyhovovat nejlépe,“ dodává a celkově integraci vnímá jako přínos.