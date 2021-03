Na rozdíl od minulého jara se nyní podle jeho slov obě nemocnice nacházejí ve zcela odlišné situaci a hovoří o náročném roku, kterým si naše společnost prošla. „Vím, že jste všichni unaveni z toho divného roku epidemie. Prosím jen, abyste si uvědomili, že sestřičky, sanitáři a lékaři za ten rok nezažili snad ani jediný den odpočinku,“ konstatuje Průša a dodal, že se jen těžko laikům vysvětluje, jak je pro personál těžké prožívat strádání a umírání jejich pacientů. „Na každém z nás to zanechává nesmazatelné stopy a za posledních dvanáct měsíců jich bylo opravdu příliš,“ dodal.

Průša ujistil, že se i přes současný stav snaží poskytnout co možná nejlepší péči a vyjádřil lítost nad tím, že je tato skutečnost často chybně interpretována. „Jsem hrdý na to, jak rychle jsme dokázali převzít novinky ze světa. Mohu s klidem říct, že naši pacienti jsou u nás léčeni tak moderně, jak jen to lze,“ konstatoval Michal Průša a zároveň poprosil veřejnost o výdrž a hlavně respekt ke zdravotnímu personálu, který zrovna prochází nejtěžší zkouškou.

Stav hromadného postižení osob v berounské rehabilitační nemocnici v pátek 19. března skončil. V mimořádném režimu, vyhlášeném v pondělí 15. března, setrvalo berounské zařízení pouhé čtyři dny, což je zatím nejkratší doba ze všech nemocnic ve Středočeském kraji.