Zřejmě ještě na zářijovém zasedání berounských zastupitelů bude mít dohru výrok zastupitele a kandidáta do středočeského zastupitelstva za Svobodné Luboše Záloma o příspěvkových organizacích, které označil na únorovém zasedání za parazity.

Zastupitel se na posledním zasedání hájil, když po něm Petra Zavadilová, ředitelka příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Beroun, požadovala veřejnou omluvu, tím, že na toto téma není připraven, navíc se prý jedná o jeho politický názor a slovo parazit použil mimoděk. Jedním z důvodů, proč tento pojem použil, je prý i to, že tento druh instituce používá veřejné peníze.

„Zároveň určitým způsobem bere za rukojmí ty, kterým poskytuje svoje služby a v podstatě vytváří nekalou konkurenci komerčním subjektům, které by je mohly poskytovat,“ řekl na zasedání Luboš Zálom s tím že se jedná o komplexní problém. „Šlo mi o princip fungování příspěvkových organizací jako takových a mého politického názoru na určitou politicko-ekonomickou zkušenost,“ dodal zastupitel.

Zatím bez omluvy

Deník se proto rozhodl oslovit ředitele příspěvkových organizací nejen na Berounsku, ale také například v sousedním Rakovnicku či Kladensku. Za berounské se k defakto ponižujícímu výroku vyjádřila pouze ředitelka Domu dětí a mládeže Berouna Petra Zavadilová. Někteří další ředitelé odkazovali právě na její vystoupení na zastupitelstvu anebo vůbec nereagovali.

„Omluvy jsme se zatím nedočkali a asi zřejmě nedočkáme. Nevím, co mám v tuto chvíli více dělat, stále nad těmi výroky přemýšlím. Pan zastupitel by měl zastupovat všechny obyvatele a nikoliv hanit ředitele všech příspěvkových organizací. To nejsou pouze školská zařízení, ale také městská či státní policie, armáda a další. Je vidět, že pan Zálom o fungování příspěvkových organizací nic neví. Nejsme nekalá konkurence. Držíme ceny na co nejnižší cenové hladině, aby služby byly dostupné pro všechny děti, dospělé,“ reagovala Petra Zavadilová.

„Ukazuje to na hlubokou neznalost fungování příspěvkových organizací například v oblasti školství a sociálních služeb. Pan zastupitel Luboš Zálom odkazuje na to, že příspěvkové organizace kazí podnikatelské prostředí podnikatelským subjektům. Je ale potřeba vědět, že se nacházíme v sektoru, kde se poskytují občanům neziskové služby, které komerční subjekty nerady poskytují. Při poskytování těchto služeb nelze vždy myslet na dosahování zisku,“ řekl Miroslav Petrák, ředitel Domova pro seniory Kladno. „Kdybychom poskytovali služby jako nějaký komerční subjekt, jen u nás v domově by klienti platili minimálně dvojnásobek,“ dodal.

„Výrok pana zastupitele Záloma je pro mě nepochopitelný. Neumím si představit, jak by například mateřské školy bez příspěvku města fungovaly. Už tak rodiče platí dost velké částky a pokud pracují, jsou odkázáni na služby mateřské školy. Neumím si představit, že by existovaly například jen soukromé mateřské školy. Řada rodičů by na takové školné nikdy nedosáhla,“ říká Květoslava Šímová, ředitelka Mateřské školy Kladně ve Vrapické ulici.

Výrok Luboše Záloma zvedl ze židle i Alexandra Krška, ředitele Dětského domova v Novém Strašecí. „Z názorů pana Záloma je zřejmé, že tento člověk nemá vůbec žádné informace o tom, jak jsou příspěvkové organizace zřizovány, financovány a hlavně, co vůbec vykonávají. Přitom člověk na takovém postu by si měl získat dostatek informací dříve, než začne podobné myšlenky veřejně ventilovat. Pracuji jako ředitel dětského domova. Jsme školským zařízením a zároveň poskytujeme sociálně – aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Pohybujeme se tedy mezi školstvím a sociálními službami. Nejvyšší procento příspěvkových organizací jsou právě školy a školská zařízení. Pro pana Záloma – jde o základní a střední školy (tedy i gymnázia a učiliště), dětské domovy, domy dětí a mládeže, samostatně fungující domovy mládeže, základní umělecké školy, mateřské školy. Ty všechny byly slovy jmenovaného politika označeny za parazity. Považuji to za nehoráznost a cítím se – a věřím, že ne sám – velmi uražen. Jeho tvrzení je stejně pohoršující, jako kdybych já řekl, že všichni politici berou úplatky a kradou,“ napsal mimo jiné Alexandr Krško.

„Označovat příspěvkové organizace, které pečují o staré, nemocné a potřebné, za parazity, je podle mě jen urážlivá předvolební rétorika, jejímž prostřednictvím se někteří politici snaží dnes zviditelňovat,“ napsal ředitel Domova seniorů v Rakovníku Pavel Jenšovský.

A co si myslíte vy? Měl by se zastupitel Luboš Zálom za svůj výrok omluvit? Napište nám na redakční mail redakce.berounsky@denik.cz nebo do diskuze na sociální síti.