Specifickým tlakem ruky na obrazovku regulujete proud animovaného hašení domu v plamenech či procvičujete koncentraci a krátkodobou paměť, když se pacient snaží zjistit, který druh zeleniny chybí. Tyto úkoly se jeví jako dost jednoduché, ano, pro zdravého člověka tomu tak je. Nicméně pro někoho, kdo se snaží vrátit do života po těžkém úrazu či dokonce prodělání infekce koronaviru, jde o výbornou rehabilitační pomůcku.

„Když má člověk 40x zvednout ruku, tak ho to moc nebaví. Ale když se soustředí na úkol, který mu tato interaktivní tabule zadá a pohltí ho to, najednou tu ruku procvičuje, aniž by o tom přímo přemýšlel,“ vysvětlila vedoucí ergoterapeutka Pavla Košková.

Řeč je o momentálně velmi oblíbeném přístroji MYRO, který skrze interaktivní obrazovku pomáhá obnovovat motorické funkce ochablé paže či oživení nebo navrácení citu v ruce. Lze trénovat i funkce mozku. „Terapii lze cílit na hrubou i jemnou motoriku ruky, koordinaci pohybů, svalovou sílu, ale i na poruchy kognitivních funkcí jako jsou například koncentrace či pozornost, které vznikají u pacientů s neurologickými poruchami,“ objasnila Košková.

Interaktivní tabule je vhodná také pro pacienty, kteří prodělali covid. „Přístroj se široce používá pro rehabilitaci i postcovidových pacientů, kteří k nám často přicházejí s kognitivním deficitem, jako jsou poruchy paměti, pozornosti, prostorového vnímání či exekutivních funkcí spojené s plánováním,“ uvedla Pavla Košková.

Přístroj má široké využití a jeho použití je limitováno pouze nutnou základní schopností ovládat počítač. „Rehabilitaci na přístroji doporučuje lékař a v úvodu nejdříve to s pacientem zkoušíme, jestli je k tomu vhodný. Je to například limitované věkem, kdy je potřeba umět základní znalosti ovládání počítače. Takže například to určitě nebude ideální pro osmdesátiletou babičku, jež si s počítačem moc nerozumí. U mladých je to zase něco jiného a jde o zajímavou motivaci. Pacienti dochází denně a délka sezení je od 30 do 60 minut, záleží na vážnosti problému,“ řekla ergoterapeutka.

Přístroj nemocnice zakoupila na začátku roku. Od té doby intenzivně testovali jeho možnosti a nyní je plnohodnotnou součástí ergoterapie. Pandemie ale stále omezuje plný provoz. „Stále jsme covidem omezeni. Jinými slovy lůžkoví pacienti tento přístroj používají pravidelně. Ale ambulance zatím fungují ve vymezených prostorách, takže bohužel nyní nejde, aby přístroj mohl využít každý,“ zmínila Pavla Košková.

Délka a výsledky terapie jsou hodně individuální. „Když budete mít dva lidi se stejným postižením, oba se budou hojit a rehabilitovat odlišně, ať už jde o pooperační stav či mozkovou příhodu. Liší se to tedy velmi výrazně,“ vysvětlila Pavla Košková a dodala, že veškeré náklady za rehabilitaci na přístroji MYRO jsou plně hrazené zdravotní pojišťovnou.