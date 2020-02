Rekonstrukce bazénu na Velkém sídlišti by měla být dokončena v termínu

Aktuální rekonstrukce venkovního bazénu na Velkém sídlišti v Berouně pokračuje. V současné době nic nenasvědčuje tomu, že by se neměla stihnout v termínu. Stále tak platí varianta, že by se mělo zrekonstruované venkovní koupaliště v Berouně otevírat s novou sezonou. Uvedl to berounský místostarosta Michal Mišina.

Z rekonstrukce venkovního bazénu na Velkém sídlišti v Berouně. | Foto: Pavel Paluska