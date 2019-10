Konkrétně se odstraňují postranní ochozy, likviduje se dlažba v okolí bazénu, kterou nahradí betonová, protiskluzová. „Postupně se likviduje i stará technologie, která byla na hranici své životnosti, jak ukázala i poslední sezóna, při které docházelo k vážným technickým problémům, které nakonec vyústili k předčasnému ukončení sezony“ dodal Michal Mišina.

Rekonstrukce bazénu je rozdělena na dvě etapy s tím, že první by měla skončit příští rok před zahájením sezóny. Návštěvníci koupaliště by tak v létě opět mohli areál využívat a po prázdninách by stavební firma zahájila druhou etapu rekonstrukce.

Rozpočet města na příští rok s druhou etapou rekonstrukce bude počítat. Důležité je ale rozhodnutí berounských zastupitelů, kteří budou rozpočet na rok 2020 schvalovat na veřejném zasedání ve středu 18. prosince.

Venkovní bazén, který byl otevřen v roce 1980, neprošel žádnou velkou opravou řadu let. V roce 2017 stáli berounští zastupitelé před otázkou, zda bazén zrekonstruovat či zrušit a prostor využít k jiným účelům. I díky anketě mezi berounskou veřejností se zastupitelé rozhodli pro zachování koupaliště.

A co konkrétně celková rekonstrukce přinese? Návštěvníci se mohou těšit například na nové brouzdaliště pro děti s herními prvky, tobogán, masážní trysky, vana bazénu bude z nerezového plechu, rozšíří se i sluneční louka. V třetí etapě projde rekonstrukcí postupně také objekt, kde by mohl byt wellnes provoz se saunami apod., upraví se také opalovací terasa a sociální zázemí.