Obyvatelé Berouna se dočkají nových chodníků v Plzeňské ulici; stejně jako pokračování cyklostezky směrem k obchodní zóně. Staveniště je již předané stavební firmě, která bude realizovat rekonstrukci chodníků a i výstavbu cyklostezky.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Hynek Dlouhý

Jak uvedlo vedení berounské radnice, stavební práce budou trvat zhruba do listopadu a budou rozděleny do několika etap. Nejprve budou dělníci pracovat na chodnících po levé straně Plzeňské ulice směrem na Králův Dvůr. Rekonstrukce bude rozdělena do tří fází: stavební práce nejprve odstartují na křižovatce s Koněpruskou ulicí, postupně budou pokračovat až ke křižovatce s Košťálkovou ulicí.