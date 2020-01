Oním dalším stupněm se rozumí dokumentace k územnímu řízení, případně dokumentace pro spojené územního a stavebního řízení.

Rekonstrukce náměstí je finančně náročná akce. Město se tak hodlá poohlédnout po podpoře z evropských peněz. Podle mluvčí by se možnost měla objevit. „Jsme rádi, že by v novém programovém období EU měly být podporovány regenerace veřejných prostranství obcí a měst, a to zejména pokud jde o celistvé projekty,“ naznačila.

A tady se Beroun může radovat. Rekonstrukce Wagnerova náměstí by podmínky dotačního titulu splňovala, jen výše dotace bude pravděpodobně nižší nižší než bývala. „Zatím se mluví o asi 55 procentech z celkových uznatelných nákladů,“ podotkla Soukupová.

Architektonickou soutěž vyhrál návrh týmu architektů ve složení Richard Ott, Eliška Stoulilová a Tereza Šimečková. Ti mimo jiné uvedli, že centrální plochu náměstí bude vymezovat trojúhelníkový prostor ve dvou výškových úrovní, kde bude umístěna kašna či kavárna. Podél řeky a na ostrově vznikne relaxační zóna.