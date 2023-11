Momentálně je doprava z Karlštejna do Berouna svedena jen na jednu kolej a pravidelná linka osobního zastávkového vlaku Praha-Beroun je ukončena v Karlštejně. Do Berouna jezdí pouze rychlíky, které ale nyní staví také v Karlštejně a Srbsku. A právě v srbské stanici nastal problém.

„Jede-li vlak od Prahy, staví v Srbsku na opačné koleji. A jezdí tu jen rychlíky, kde se dají dveře otevřít na obou stranách. Jeli jsme v napůl osvětleném vlaku, za tmy, a nikdo nám skutečnost, že přijíždíme do Srbska po levé koleji, neohlásil. Málem jsme vystoupili do kolejiště. Je to nebezpečné,“ svěřila se na sociální síti Květa Dušková.

A není jediná, kdo má strach zejména o školáky, odkázané na vlakovou dopravu. „V Srbsku hrozí sražení dětí, které jezdí vlakem ze škol,“ konstatovala Věra Ondřichová, podle které se děti nedokážou v cíli rychle zorientovat, aby věděly, na kterou stranu bezpečně vystoupit.

„Navíc nejedou-li z Prahy, ale z Řevnic, musejí vystoupit v Karlštejně a tam čekat třeba půl hodiny na rychlík, aby se dostaly do Srbska,“ připomněla Petra Jurišová.

Pracovní stroje na zavřené koleji

Zdálo by se, že cestující nemůže na opravované koleji nic ohrozit, neboť není v provozu. Jenže po ní jezdí pracovní stroje. Deníku to potvrdila i mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová: „Aktuálně je z důvodu rekonstrukce trati vyloučena jedna kolej mezi Berounem a Karlštejnem, nicméně se na ní mohou pohybovat pracovní stroje.“

Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský má za to, že osvětlení na zastávce Srbsko je dostatečné a cestující podle něho poznají, na jakou stranu mají vystoupit. Přesto slíbil, že na základě podnětů od cestujících České dráhy spolu se Správou železnic ještě zváží dodatečná opatření.

Šťáhlavský připomněl, že vozy ve spojích linky R 16 Berounka, tedy rychlíků, jsou vybaveny centrálním blokováním dveří od rychlosti pět kilometrů v hodině. „Zastávky a nástupiště jsou ze strany vlastníka, Správy železnic, osvětleny tak, aby bylo zřejmé, kde se nástupiště nachází, a cestující věděl, na kterou stranu má vystoupit na nástupiště,“ uvedl s tím, že při dodržení obvyklých pravidel bezpečnosti nejsou cestující včetně dětí nijak ohroženi na životech nebo zdraví.

„Strana s nástupištěm je dobře patrná i při jízdě po opačné koleji, vlevo ve směru jízdy,“ dodal.

České dráhy v rámci zvýšení bezpečnosti cestujících nahrazují starší typy vlaků moderními, kde jsou dveře blokovány už před odjezdem vlaku a umožňují otevření pouze na stranu k nástupišti po zastavení ve stanici. „Tyto moderní soupravy postupně nasazujeme jak v regionální, tak v dálkové dopravě. Změnu však nelze bohužel realizovat jednorázově na všech soupravách,“ poznamenal Šťáhlavský.

Dokončení rekonstrukce železniční trati mezi Karlštejnem a Berounem je plánováno na rok 2026. Na zastávce Srbsko bude v rámci projektu vybudováno nové bezbariérové nástupiště a podchod. V zájmu bezpečnosti dojde i k sanaci a zajištění skalních masivů nad tratí v okolí Tetína.