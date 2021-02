Ne vždy jsou potřeba různé dotační tituly a vysoko rozpočtové projekty na rekonstrukce objektů občanské vybavenosti. Někdy to jde udělat svépomocí s minimálními investicemi. Důkazem je nové infocentrum ve Svatém Janu pod Skalou.

Zasněžený Svatý Jan pod Skalou. | Foto: archiv

K novému infocentru využili budovu staré fary v centru obce. Ta patří místní a velmi známé Svatojánské koleji, se kterou se radnice dohodla, že dvě hlavní místnosti v přízemí budovy zvelebí a zbuduje tam infocentrum. „Dříve v prostorách sídlilo ekocentrum Kavyl, ale posledních pár let to už bylo jen formálně. Takže po tom, co si své věci vystěhovali, pustili jsme se do díla,“ říká starosta Jiří Bouček.