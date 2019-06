Výběrové řízení na dodavatelskou firmu, která zajistí první etapu rekonstrukce, zatím nebylo vyhodnoceno. Kvůli finanční náročnosti bylo totiž nutné rozdělit opravu na více částí.

„V první etapě projde rekonstrukcí velký bazén a malý bazén pro děti, kde budou nové vodní atrakce a dětská skluzavka, a také celé venkovní prostranství. Velký bazén bude rozdělen na plaveckou část a relaxační část s masážními lehátky, vodními tryskami, divokou řekou a dalšími atrakcemi,“ řekla Soukupová.

První etapa počítá také s přípravou stavby toboganu, postaví ho ale až v rámci druhé etapy. Modernizace stávajícího zázemí přijde na řadu až v třetí etapě.

Radnice chce zvládnout první část přípravných prací tak, aby byly hotovy do června 2020 a koupaliště bylo možné otevřít. „Po ukončení sezóny bychom pak pokračovali 2. etapou. Návštěvníci by tak nepřišli ani o jednu sezónu. Po ukončení všech etap by provoz koupaliště měla zajišťovat firma Berounská sportovní,“ dodala Soukupová.

Obnova koupaliště zapadá do koncepce revitalizace Velkého sídliště včetně prostoru před Hvězdou a vzniku nového parku Homolka.