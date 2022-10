Video: "Já se pose…". Záznam ze zastupitelstva v Berouně baví sociální sítě

Stavba nového zaječovského hřiště začala letos v červenci a hotovo bylo minulý týden. Slavnostní otevření tak připadlo na uplynulou neděli. Toho se zúčastnil i český jezdec pumptracku Michal „Čerf“ Červenka. Ten bez možnosti šlapání, kdy měl na kole sundaný řetěz, ujel na pumptrackové dráze 42 kilometrů a tím se tak stal světovým rekordmanem.

„Ježdění na pumptracku se držím i v mých padesáti letech a také jej učím. Určitě jde o dobrou venkovní tělocvičnu pro každého. To, co jste si tady postavili, je naprosto skvělé. Mám to několikrát projeté, a pořád jsem nacházel nové možnosti. Třeba by i šel posunout ten můj rekord a udělali bychom zde nějako akci,“ řekl s úsměvem k slavnostnímu otevření Červenka a rodičům připomněl, že by děti na dráhu měly vyrazit s helmou na hlavě a dodržování pravidel na tracku.

Poté již následovala jeho zahajovací jízda, za nímž se pustili i všichni mladí jezdci na svých kolech a koloběžkách.