Plný očekávání vyrážím krátce po půl osmé ráno ven. Cíl mám jasný: nechat se chytit hlídkou, abych se k ní nakrátko připojil a poznal, jak vše chodí. S novinářskou kartou si do přihrádky vozu házím i pracovní smlouvu. Co kdyby…

Cesta míří do metropole

Vyrážím po dálnici D5 směr Praha. Tam by měla jet spousta lidí nejen do práce, ale i za nákupy. GPS mi ukazuje průjezdy hranicemi okresu. Světe, div se – bez problému se dostávám až do Prahy-západ. Zastavuji u obchodního centra na Zličíně, kde se otáčím. Zkusím se vrátit po okreskách. Mezitím mi přišla od partnerky SMS zpráva, že se zcela bez problémů dopravila do práce z Berouna do Kladna. Krčím obočím a nastavuji navigaci, zkusím překročit území mezi Úhonicemi a Nenačovicemi.

Tep mi stoupá, dojíždím k hranici. Vylezu ven – nikde nikdo. Vracím se do vozu, zapnu rádio. Kolega je právě na podobné misi, objíždí hranici Berounska. Má za sebou půlku cesty a nehlásí žádnou hlídku. „To snad není možné!“ Otáčím auto a jedu znovu do Zličína. Beru to přes Úhonice, Drahelčice na Mezouň. Zde se silnice klikatí, hranice překračuji hned dvakrát. Najíždím opět na D5.

Konečně! U depa na Zličíně vidím hlídku. Mám zvláštní pocit radosti, přestože se lidé většinou snaží policejním hlídkám vyhýbat.

Od středy budou policisté přísnější

Zastavuji, představím se, policisté jsou ochotní, dovolí mi se k nim připojit. Během patnácti minut namátkově zkontrolují dvě auta. V obou případech jsou oba řidiči na cestě do zaměstnání a dokládají to čestným prohlášením.

Členové hlídky přiznávají, že do středy budou benevolentní, mají dokonce i vlastní formuláře pro někoho, kdo by u sebe prohlášení neměl. Pak přitvrdí – všichni budou muset doložit potvrzení například od zaměstnavatele. Nicméně lidé, které zatím kontrolovali, měli vše v pořádku.

Policisté jsou sympaťáci, říkají, že by přece jen „dělali raději něco jiného“. „Doufejme, že omezení potrvají jen tři týdny,“ přejí si. A já jim jejich slova docela věřím.