„Beroun spadá pod jih, který má na starosti právě výdejní místo v Modleticích. Vznesla jsem tedy požadavek za všechny obce v regionu. Teda kromě Zdic, tam to měli už domluvené a pomůcky si vyzvedli sami,“ popsala realizaci distribuce Petra Stančíková pracovnice oddělení krizového řízení a obrany státu z Městského úřadu Beroun.

„Pro všechny obce, které mám tady na seznamu, kromě Zdic, jak jsem říkala, jsme obstarali 10 000 respirátorů. A ještě jsem požádala o chirurgické roušky, které jsme také dostali. Těch je stejný počet,“ dodala Stančíková.

Model, podle kterého se vypočítával nárok jednotlivých obcí na počty kusů respirátorů a roušek, pracuje s 2,5 % z celkového počtu obyvatel. Výsledné číslo se poté ještě násobí šesti.

„Těch 2,5 % odpovídá průměrnému podílu počtu sociálně slabých občanů, které v obci mohou žít. To se násobí šesti, což znamená, že každá ta osoba má nárok na šest respirátorů a také chirurgických roušek, pokud o ně projeví zájem,“ vysvětlila Petra Stančíková, za jakých podmínek se pomůcky přerozdělují.

Ve středu si v čase od devíti do čtrnácti hodin pomůcky vyzvedla již polovina obcí. Ráno se pro respirátory například zastavil starosta Svatého Jana pod Skalou Jiří Bouček. Pět minut na to přijela starostka Zadní Třebaně Markéta Simanová. „Někdy se třeba mezi sebou obce domluvily a vyslaly pouze jednoho zástupce,“ říká Stančíková. Odpoledne tak pro změnu přijel pověřený pracovník, který zastoupil obce Svatá a Trubín.

Všechny obce vyjádřily velkou vděčnost. Některé se ale daru vzdaly pro druhé. „Jedna obec dokonce ochranné prostředky odmítla, že je momentálně nepotřebují, protože nemají zrovna nikoho, komu by je rozdali. Tak nám je přenechali a poprosili nás, abychom je dali potřebnějším,“ popsala solidaritu Stančíková.

Respirátory a roušky, kterých se obce takto vzdaly, samozřejmě chytat prach ve skladu nezůstanou. Ty jsou dále redistribuovány a dostanou se do rukou dalším lidem v nouzi. Bylo to právě i v Berouně, kde se vzdali už poloviny přidělených zásob. „Co takto zůstane nevyzvednuté, samozřejmě využijeme. Všechny respirátory a roušky předávám dál na odbor sociálních věcí, kde to například věnují domácí péči Včelka nebo potřebným lidem. Z té naší druhé půlky, co máme pro Beroun, si navíc mohou zásoby kdykoliv doplnit, protože nemají moc místa, kde by je mohli skladovat,“ říká Stančíková.

Už na jaře Město Beroun zásobovalo zdravotníky z vlastních zdrojů, protože v tu dobu nebyly ochranné pomůcky vůbec k mání. „Vlastně jsme v první vlně suplovali stát, obvolávali jsme zdravotníky a z našeho rozpočtu jsme jim poskytovali dezinfekci, rukavice, roušky a později i respirátory, když zásoby přišly. Tenkrát nebylo vůbec nic,“ vzpomíná Stančíková a zdůraznila zajímavý kontrast; tehdy nebylo tolik nakažených a bylo málo ochranných pomůcek, nyní se země potýká s vysokými počty nakažených, kdy je naštěstí dostatek všeho.