Revoluce v kraji politiky z Berounska překvapila

Berounsko - Obyvatelé Berounska vstřebali výsledky parlamentních voleb a je tu další překvapení. Tentokrát se odehrálo ve vedení Středočeského kraje. Od středy ho vede nová koalice ANO, ČSSD podporovaná komunisty. ANO vypovědělo původním partnerům koaliční smlouvu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Černý

O změně rozhodli krajští zastupitelé, kteří odvolali dosavadní radní za STAN, ODS a Nezávislé Středočechy. Hejtmankou zůstala Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), jejím statutárním zástupcem se stal sociální demokrat Miloš Petera.

„Neznám pravé důvody této změny, ale domnívám se, že zástupci naší strany odvedou ve vedení kraje dobrou práci. Mají s ní už letité zkušenosti. O příčinách toho, proč kraj vede nová koalice, vím jen z médií,“ poznamenal k nové situaci starosta Berouna Ivan Kůs (ČSSD).

Důvodem razantní změny byla podle vyjádření představitelů kraje nespokojenost s prací STAN v radě. Starostové a nezávislí však kritiku odmítají jako účelovou. Koalici museli opustit i zastupitelé ODS. Odvolaní náměstci kritizují návrat KSČM k moci i výběr některých radních za ČSSD.

Z Berounska byl v odvolané krajské radě poslanec Jan Skopeček (ODS), který žije v Hořovicích. „Hnutí ANO v čele s hejtmankou Pokornou Jermanovou rozbořilo středopravou koalici. Odvolali nás z rady a utvořili levicovou koalici s KSČM a ČSSD, tedy s pohrobky Davida Ratha. Se stranami, které ve vedení kraje už byly. Nemrzí mě ztracený post radního, ale to, že odcházím od rozdělané práce,“ uvedl.

Komunisté, kteří se společně se sociálními demokraty nyní nečekaně dostali do vedoucí koalice kraje, přislíbili podporu výměnou za prosazení svých programových priorit.

„Nejedná se o žádnou naší tichou podporu. Hejtmanka Středočeského kraje Pokorná Jermanová (ANO) souhlasila s tím, že se jedná o veřejnou podporu. Podepsali jsme smlouvu o spolupráci, kde jsme si do podmínek dali paušálně řečeno požadavky z našeho volebního programu. Jedním z nich také je obnovení zrušeného žákovského jízdného,“ vysvětlil letitý zastupitel Středočeského kraje a starosta Hudlic Pavel Hubený (KSČM).

Stejně jako sociální demokraté si komunisté při jednání o nové koalici vymínili kromě obnovení žákovského jízdného i příslib, že se nebudou privatizovat středočeské krajské nemocnice.

Návrat do vedení Středočeského kraje potěšil i dosavadní zastupitele za sociální demokracii.

„Přiznávám, že mě ty změny překvapily. Vše to bylo rychlé a nečekané, ale samozřejmě mě to těší. Je dobře, že se ČSSD do vedení kraje opět vrací. Trošku nejsem nadšený z rozdělení postů radních. Myslím si, že to mohlo být trošku více o odbornosti,“ uvedl k současné situaci na kraji místostarosta Zdic a krajský zastupitel Přemysl Landa (ČSSD).

Výměna stran vedoucí koalice Středočeského kraje byla překvapením i pro místostarostu Berouna Michala Mišinu (ANO).

„Neznám důvod, proč se to vše odehrálo. Všechno je to pro mě velmi překvapující. O žádných indiciích v tomto směru jsem nevěděl,“ řekl Berounskému deníku místostarosta města Michal Mišina.