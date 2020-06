Letní prázdniny se nezadržitelně blíží. Už za týden nastane všem školou povinným dvouměsíční volno od učení. Jenže s příchodem letních prázdnin řada rodičů řeší zcela jiný problém – jak zajistit hlídání dětí. V letošním roce je situace komplikovanější i kvůli epidemii koronaviru v jarních měsících. Kvůli přijatým vládním opatřením a tedy i takzvanému „vypnutí“ ekonomiky řada firem přišla o zakázky, uzavřely se obchody, restaurace a někteří museli na nařízenou dovolenou. Mezi nimi je i maminka Klára Dostálová pracující jako asistentka.

„Dostali jsme nařízenou dovolenou v délce dvou týdnů v březnu, což nám značně zkomplikovalo hlídání našich synů o prázdninách. Z celkových pěti týdnů jsem vždy čerpala tři právě o letních prázdninách, stejně tak manžel. K tomu nějaký týden děti strávily na táboře či u babiček a defakto hlídání bylo na celé prázdniny. Teď musíme narychlo zajišťovat, asi budeme muset letos vůbec poprvé využít otevřené mateřské školy,“ svěřila se Klára Dostálová s tím, že ještě čeká, jelikož prarodiče jsou stále ještě pracující, zda jim zaměstnavatel dovolenou povolí. „Je to sice letos hodně napjaté, ale jsme rádi, že zatím máme zaměstnání. Kdo ví, co bude ale v září, říjnu. Musíme to nějak zvládnout,“ dodala maminka Klára.

V podobné situaci jsou i další rodiny. „Manžel pracuje jako profesionální řidič u firmy stavící silnice. Kvůli tomu, že se jim teď začaly kupit zakázky, si mohou dovolené začít vybírat až v posledních týdnech letních prázdnin, a to ještě budou upřednostňovány rodiny s dětmi. Sice jsme v červenci neměli nikam cestovat, pouze jsme měli naplánované výlety po Berounsku, Rakovnicku či Praze, ale měli jsme společně hlídat ještě děti mé sestry. Nyní na to vše budu sama, protože manžel musí být v práci. Snad bude teplé počasí a otevře se i berounské koupaliště,“ prozradila Petra Folberová.

V souvislosti s řešením otázky hlídání dětí velmi pozvolna stoupá i zájem rodičů o chůvy. „Brigády letos skoro nejsou, kam jsem měla jít, ji zrušili, což chápu. Nakonec jsem napsala na facebook, že o prázdninách nechci jen sedět doma a vypomohu s hlídáním. Docela dost rodičů se mi ozvalo,“ sdělila Eva Ř., studentka gymnázia.

Rodiče dětí docházejících do mateřských škol v Berouně mohou umístit děti do školky, stejně tak je možnost využít různé spolky pro volnočasové aktivity, kam lze dítě přihlásit například do příměstských táborů.