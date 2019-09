Jitka Soukupová z oddělení komunikace a vnějších vztahů uvedla, že tyto nádoby na další tříděný odpad jsou v plánu odpadového hospodářství na další období. „Nemůžeme občany zklamat,“ podotkla.

Místostarosta Michal Mišina řekl, že zájemci budou muset myslet na to, že dvě nové popelnice znamenají dvě nová kontejnerová stání, která budou muset obyvatelé najít na svém pozemku. „Městu by to pomohlo, máme problém, kam umisťovat kontejnery. Kontejnerová stání, která máme, kapacitně nestačí,“ vysvětlil.

A na některá místa se nové kontejnerové stání prostě nehodí: a mohla by se proti němu také zdvihnout vlna nevole.

Bez zajímavosti není ani to, že se coby zájemci přihlásili i lidé žijící v panelových domech. Ti nemohou v současné době této nabídky využívat: otázkou také zůstává, kam by lidé žijící v bytech panelových domů popelnice umístili, uvažovalo vedení města.

Rozšíření třídění odpadu by se ale týkalo všech oblastí najednou, nejednalo by se o pozvolné spuštění po několika lokalitách. „Musí se to vyřešit najednou, svozové trasy musí navazovat,“ řekla Jitka Soukupová.

V současné době má většina rodinných domů popelnice na bioodpad. Ty se svážejí jednou týdně, v zimě jednou za 14 dní.