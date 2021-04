V současnosti je většina aktivit kvůli pandemii v útlumu nebo se přesunula do online prostředí, jiné nefungují vůbec. Některé programy jsou podporovány buďto Ministerstvem práce a sociálních věcí či městem Beroun. Velká míra je financovaná pouze z peněz klientů. A protože už takové programy, mezi které patří například různé kroužky a kurzy, byly zaplacené, musely být lektorem připravené i přesto, že není jisté, zda vůbec poběží.

„Ty jsou nasmlouvané od září, a protože od října to všechno v podstatě stojí, tak jsme museli v některých případech už klientům peníze vracet. Jiným ještě peníze držíme, protože jsme jim přislíbili, že jakmile to epidemická situace dovolí, tak otevřeme,“ popisuje aktuální situaci ředitelka centra Hana Hájková.

Rodinné centrum Slunečnice se tak momentálně pomalu dostává ke zlomovému okamžiku. „Nyní stojíme před situací, že pokud kurzy a kroužky nebudeme moct do konce června dokončit, tak budeme muset samozřejmě peníze klientům vracet. S dubnem už nemůžeme počítat, máme tak už jen dva měsíce. Pokud budeme muset peníze vracet, ten výpadek bude pro nás už dost znatelný,“ posteskla si ředitelka.

Kurzy a kroužky jsou vedeny i externími lektory, jenže momentálně z aktuální situace hrozí to, že by některé programy nemusely být od září obnoveny a zároveň hrozí odliv kvalitních lektorů. „Pro některé lektory to byly významnější zdroje příjmů, o které přišli, proto hledají práci v jiné oblasti. Jsme ale optimisti, připravujeme nové pololetí a věříme, že se nám lektory podaří sehnat,“ nevzdává to ředitelka a dodává, že odchod některých lektorů je prakticky už realitou.

Co se týče dalších aktivit centra, ty fungují, jak tomu aktuální situace dovolí. „Ty se také musí posouvat, anebo, když to jde, přesouváme je do online prostředí,“ říká ředitelka. Jedny z nich jsou například loutková divadelní představení pro děti. Jenže momentálně není pro koho hrát, protože jsou třídy Dětských skupin prázdné, jelikož se děti stále nemohu vrátit.

„Například tato činnost je finančně podporována městem Beroun. Město nám schválilo možnost realizovat divadelní představení pro děti online formou, za což jsem moc ráda,“ doplnila Hájková. „Samozřejmě to není to samé, jako když to je naživo. Jde ale o jakousi cestu, jak můžeme aspoň trochu loutkoherce, kteří nám sem do herny běžně jezdí, podpořit, a kteří mají momentálně kvůli pandemii zásadní výpadek příjmů. Představení lze sledovat zdarma online,“ říká ředitelka.

Jedna z nejbližších veřejných akcí má být Pohádková hora v Berouně. „Ta má proběhnout koncem května. Zatím to máme připraveno tak, že by ty stanoviště byly dostatečně vzdálené od sebe a pravděpodobně použijeme časový rezervační systém, aby v místě nedocházelo k většímu srocování lidí,“ vysvětluje Hájková. V centru tedy prozatím vyčkávají, co jim dovolí pandemická situace.

„Ráda bych i touto cestou vzkázala všem, co s námi spolupracují, že děkujeme za jejich důvěru. Chtěla bych je ujistit, že když budeme muset peníze vracet, tak také učiníme. Rádi bychom ale uvítali, kdyby lidé vložené peníze ponechali v Slunečnici a vyčerpali je na jiné služby, které nabízíme, jako jsou například příměstské tábory, letní školka a poradenské služby,“ uzavírá Hana Hájková.