Odkud muzikant přijel, pověděl písní: „Já jsem z Kutné Hory…“ Není však synem koudelníka, jak se v textu zpívá – a také se zmiňovanými třemi domy v Praze to jaksi zatím hapruje. Z Kutné Hory, odkud skutečně přijel, však přivezl silvestrovsko-novoroční pozdravy od Středočechů pro Středočechy. V domovském regionu totiž předtím vystupoval v Domově Barbora, který poskytuje služby domova seniorů, domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením už od 19 let.

Muzikant, který podle vlastních slov digitální akordeon, takzvaný V-Accordion (který posluchače zaujal tím, že dokáže znít třeba i jako klarinet nebo foukací harmonika) používá už 15 let, hrál především právě na přání: s tím, že chce posluchače potěšit melodiemi jejich mládí, které by oni sami chtěli slyšet. „Můžu zahrát i jiný žánr než lidovky – třeba Šenkýřku nebo kankán,“ nabídl muzikant, kterého, jak se ukázalo, řada berounských posluchačů zná z obrazovky televize Šlágr. Na to to ale nedošlo. Zájem byl o známé melodie, k nimž se mohla bez nápovědy přidat většina posluchačů a posluchaček. A zpívali skutečně od srdce.

Však také se zpěvem nebyl konec ani po skončení vystoupení. Deník zaznamenal, že zpívání přímo v jídelně domova, kde se koncert uskutečnil, pokračovalo i poté, co Pepinova harmonika utichla – a i pak se nejméně na jednom z pokojů dál zpívalo za doprovodu kytary. A také pečovatelky si při poslední službě roku 2019 prozpěvovaly…