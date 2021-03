Jak se zpívá ve známé písničce od Jaroslava Uhlíře, statistika nuda je, má však cenné údaje. Jinými slovy dokáže nabídnout velmi zajímavé informace. A ty vskutku regionální data poskytují.

Všechny grafy znázorňují vývoj takzvané incidence 7, což je celkový počet nově diagnostikovaných případů za uplynulý týden od uvedeného dne. V prvním společném grafu oranžová křivka představuje celý region, modrá patří Berounu a žlutá Královu Dvoru, dvěma největším městům na Berounsku, která jsou navíc stavebně propojena.

Z grafu je dobře viditelné, jak vývoj počtu nakažených kopíruje celorepublikový trend, kdy jsme první vlnu zvládli na jedničku. Zlomilo se to až na konci prázdnin. V posledním srpnovém týdnu se tak směr vývoje ubral k nárůstu počtu nakažených, který byl až do začátku října lineární. Obě města se v tomto období celkem držela, Beroun dokonce zaznamenal mírný pokles a Králův Dvůr si držel víceméně pouze nepatrný nárůst.

Od začátku října se to ale zlomilo a druhá vlna tvrdě udeřila, kdy celý region, společně s celou republikou, nabral prudký exponenciální nárůst. Obě města na tom byla vesměs podobně, ale například v Králově Dvoře byl trend mírnější, přesto dramatický. Čísla dosáhly maxima v Králově Dvoře 24. října, v té době bylo evidováno 85 nově nakažených za uplynulý týden. O tři dny, 27. října, jich Beroun hlásil 199 a v ten samý den přibylo za uplynulý týden celém regionu dalších 582 pozitivních případů. Už od začátku října se tak postupně přistoupilo k řadě omezení včetně uzavření restaurací, škol, divadel a kin. A právě v den po dosažení maximálních hodnot se zavedl i zákaz vycházení mezi devátou hodinou večer a šestou hodinou ranní.

Tato opatření evidentně zafungovala a počty nově nakažených začaly klesat. Ve čtvrtek 3. prosince tak shodou náhod i s prvním sněhem přišlo rozvolnění, které zajistilo lidem poměrně normální prožití vánočních svátků. Bylo to ale prakticky v ten samý den, kdy se čísla dostala na svá mimina. V regionu tak bylo registrováno pouhých 90 nově covid pozitivních lidí. Z toho v Berouně jich bylo zaznamenáno 38 a Králově Dvoře jen devět.

Prakticky ihned je viditelné, jaký mělo toto rozvolnění dopad na další vývoj. Čísla začala hned růst, byť ne dramaticky. Zlom přišel v regionu až kolem 23. února, kdy nárůst opět nabral exponenciální růst. Na to vláda reagovala zatím nejtvrdším opatřením a počínaje 1. březnem zavedla tvrdý lockdown a od té doby se nemůže cestovat mezi okresy.

Absolutního maxima v počtu nakažených dosáhla čísla v celém regionu minulý týden - v pondělí 8. března, kdy Berounsko hlásilo 645 nových pozitivních případů. Z toho 220 jich bylo v Berouně. O den dříve pak v Králově Dvoře zaznamenali 91 nově diagnostikovaných. Své prozatímní maximum Králův Dvůr dovršil ale mnohem dříve, a to 5. ledna, k tomuto dni za uplynulý týden tu měli 105 nových případů.

Další zajímavostí, která se dá z dat vyčíst, je, že pandemie na sebe nenechala dlouho čekat a první případ nákazy se v regionu objevil již v týdnu do 18. března v Berouně. Hned den nato, 19. března, byl zaznamenán i druhý případ. Datové řady prozradily, že tento člověk byl z obce Koněprusy. Nyní se dá pouze spekulovat, jestli se tito lidé mohli potkat, nicméně oficiální prvenství mezi menšími obcemi v regionu získaly právě Koněprusy. V této obci se poté střídaly týdny bez nákazy s pouhými jednotkami nových případů. V pátek 5. ledna v Koněprusech zaznamenali dosud maximální nárust nakažených za uplynulý týden, což bylo sedm lidí.

Na druhou stranu - nejdéle pandemii odolávala víska Korno, která podle posledních dostupných údajů čítá pouze 126 obyvatel. Nákaza se u nich poprvé objevila až 21. prosince. Největší nárůst nakažených tu byl evidován 10. ledna. Šlo o pět lidí za uplynulý týden do 10. ledna. Od té doby čísla klesala, prozatím poslední člověk s nákazou tu byl zaregistrován v týdnu do 18. ledna. Od té doby až do konce datové řady, kterým je letošní 10. březen, v obci zatím nehlásí žádného nově nakaženého.

Zajímavý fakt je, že obě obce jsou za sebou v abecedním seznamu, ale co se týče prvních případů nákazy, stojí každá na opačném konci. Odtud vyplývá, že se zcela logicky koronavirus šíří hlavně na frekventovaných místech, jako jsou velká okresní města, ale právě malé obce, jako je Korno, se pro svoji velikost, a tím samozřejmě i menší mobilitu lidí, často vyššímu výskytu nákazy vyhýbají.

Celá republika se momentálně nachází v tvrdém lockdownu a je až na nutné výjimky, jako je cesta do zaměstnání a k lékaři, zakázáno opustit okres. Ministr Blatný hovoří, že tato opatření začínají pomalu fungovat. Jisté je, že se tato čísla projeví až s několikatýdenním zpožděním. Uvidíme tedy, jak si Berounsko vedlo v době tohoto výjimečného opatření.