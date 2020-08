/FOTOGALERIE/ Roušky se mají vrátí do života Čechů a měly poznamenat také školní docházku. Ministerstvo vydalo manuál, jaká opatření budou od září platit ve školách; zatímco některá nařízení navazují na režim, který platil ještě před pár měsíci, jiné nechávaly ředitele škol řešit neřešitelný problém. Tím je provoz školních jídelen, kde se směly potkávat jen určité skupiny dětí a tím pádem by nestačila kapacita stravovacích prostor. Čtvrteční odpoledne ale přineslo změnu - roušky ve školách nebudou povinné.

Děti bez roušek. | Foto: Deník / Jana Káninská

Problém s jídelnami by v případě povinného nošení roušek měly prakticky všechny základní školy oslovené Deníkem. Je to i případ Základní školy na Wagnerově náměstí v Berouně. „Myslím, že všichni ředitelé řeší úplně to samé. Problém by byl jak v jídelnách, tak i ve školních družinách, kde řešíme, jak to udělat, aby byly skupiny dětí homogenní a nepotkávaly se mimo skupiny. Na řešení pracujeme,“ uvedla ještě ve čtvrtek ráno Eva Drbalová, ředitelka školy.