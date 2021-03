Karlštejn nejvíce trápí vzhled hlavní pěší zóny a s tímto problémem se nedaří hnout řadu let. Příští rok se už snad ulice dočká rekonstrukce. Místostarosta Janis Sidovský by si přál i lepší mezilidské vztahy v obci.

Jsme na prahu sezóny a stále nás sužuje pandemie. Jak se letos připravujete na nadcházející sezónu?

Janis Sidovský: Už v loňském roce se ukázalo, že se struktura návštěvníků změnila. V drtivé většině převládali domácí turisté. Loni k nám přijeli lidé, kteří vyhledávali jiný typ rekreace – tedy většinou do kempu pod stan. Kemp tady u řeky provozuje městys a loňské léto bylo ekonomicky jedno z nejzdařilejších, přestože byla „těžká doba“. Kemp zafungoval výtečně a chceme se proto i letos soustředit na tuzemské turisty. Hrad je sice otevřený, ale stále v rekonstrukci, takže počítáme i s tím, že se lidé více zaměří na výlety do okolí. Chceme návštěvníkům navíc nabídnout různé tipy a slevy skrze Destinační agenturu Berounsko, jejíž je městys členem.

I když se dařilo autokempu, přesto bylo turistů méně. Jak se to projevilo na příjmech obce?

Petr Rampas: To už bylo horší. Turismus samozřejmě představuje pro obec významný příjem a za minulý rok jsme zaznamenali pokles kolem 25 %, což představuje asi dva miliony korun. Jsou to hlavně příjmy za parkování. Celkově to je tedy velmi znát, když obec přijde o tolik peněz. Letos tak budeme s investicemi opatrnější. Jinými slovy budeme pouze pokračovat s těmi, co už běží, nebo byly schváleny minulý rok, jako je například nová čistička či oprava střechy úřadu. Nové investice letos začínat zatím nebudeme.

Krom problémů kolem pandemie, je ještě něco, co obec trápí a proč?

Rampas: Asi nejvíc nás trápí naše pěší zóna, která je hlavní přístupovou zónou k hradu. Ta ulice potřebuje rekonstrukci a pět let se k ní intenzivně snažíme dotlačit Krajskou správu a údržbu silnic, která je jejím vlastníkem. Konečně v loňském roce začali opravovat most přes Budňanský potok a na řadě je opěrná zeď na takzvaném „Kopečku“. Což jsou návazné práce k té rekonstrukci. Věřím tomu, že konečně příští rok na tyto práce naváže právě kompletní oprava pěší zóny. Uprostřed komunikace bude asfaltový povrch odhadem do šíře čtyř metrů. Na každém kraji bude pak dlažba z žulového kamene. Což by mělo esteticky zvednout celý vzhled ulice.

Sidovský: Nebojím se říct, že stav pěší zóny je docela ostudou, protože nám řada zahraničních a domácích turistů psalo, jak je možné, že k hradu, jako je Karlštejn, vede taková silnice. Po tom, co se ulice opraví, budeme určitě chtít i esteticky sjednotit reklamní nápisy a mít tam například více květinové výzdoby. Dovolím si říct, že to je tady v obci momentálně jedno z nejpalčivějších témat.

Zaujala mě digitalizace služeb, kdy přes vaše stránky jdou například zaplatit poplatky. Chystáte další rozšíření?

Sidovský: Jedním z úkolů nového zastupitelstva bylo změnit komunikaci s občany. Součástí digitalizace bylo například zavedení i mobilního rozhlasu a nové internetové stránky. S těmi jsme se dokonce umístili třetí ve Zlatém erbu 2020, soutěži o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.

Rampas: Takže jsme chtěli, aby tam bylo i nějaké tlačítko na online platby. Je to z důvodu, že nás do toho nutí zaprvé jak pandemie, tak samozřejmě chceme celkově služby digitalizovat a jít tak zvaně s dobou. Vedle toho platebního portálu máme například v plánu zřídit digitální úřední desku.

V čem je obec kromě Karlštejna ještě výjimečná?

Sidovský: Určitě je to poloha. Je to odsud blízko do hlavního města a mohu dodat, že v rámci Berounska má Karlštejn strategickou polohu, co se týče jak kulturního vyžití, tak i výletů do okolní nádherné přírody. Takže, řekněme, bez vztahu k hradu zde lidé mohou zažít velmi pěknou dovolenou, kdy tu máme veškerou občanskou vybavenost. V čem je městys ještě výjimečný, a to mě dost mrzí, že tu nejsou dobré mezilidské vztahy. Dovolím si to přisoudit negativnímu vlivu turismu, protože tu řada lidí v tomto oboru podniká a vytváří to rivalitu. To se od běžné obce liší především tím, že tu lidé méně drží při sobě. Přál bych si, aby se to změnilo.