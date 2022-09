Samotné mistrovství světa v Tallinu bylo rozděleno do tří závodních dnů. Účastníci každý den házeli některou z devíti disciplín. „Hned první patřila k Tomášově nejlepší, bohužel jednou minul a pomalejším časem se nedostal do finále,“ popsal jednatel.

Králův Dvůr představil nové byty pro seniory. Nájemníci se nastěhují v prosinci

Další disciplína mu ale vyšla na jedničku, když doslova deklasoval svoji konkurenci v hodu muškou do dálky. Do finále postoupil suverénně z prvního místa. Nakonec ale bohužel obsadil čtvrté místo a podle jeho slov to bylo jen v hlavě. Následoval hod muškou obouruč, takzvaný losos, tady se Tomáš cítil na medaili, a to také potvrdil a ve finále získal svoji první zlatou. Poslední disciplína dne byla zátěž arenberg. Tu hořovický závodník nepovažuje za svoji nejsilnější. I přesto se mu ji povedlo proměnit v druhé zlato. Druhý den byl pro českého borce bez medaile.

Třetí den se soutěžilo v rozhodující disciplíně – hod do dálky jednoruč. Tomáš držel 3,5 m náskok na druhého Roberta Míku a 4,5 m na německého reprezentanta Jenze Naglela. „Závodníci mají tři pokusy, které musí hodit do určené výseče a započítává se ten nejdelší. První hod byl pouze na jistotu pro body do družstva, druhý byl na Naglela ještě krátký a před posledním kolem Tomáš přicházel o první místo. Ne nadarmo se říká, že závod končí posledním hodem. Své vítězství si posléze vzal zpět,“ vylíčil dramatické okamžiky Rogos.

Podívejte se: Děti se bavily na divadelním festivalu Skřítkov

Tomáš Spáčil v Estonsku získal celkem pět zlatých a jednu stříbrnou medaili a stal se nejúspěšnějším závodníkem mistrovství. Postupně vyhrál disciplíny arenberg, losos, pětiboj, sedmiboj, byl členem vítězného družstva a vybojoval stříbro v devítiboji. Tímto fantastickým úspěchem se zařadil mezi hrstku dalších závodníků z celé České republiky, kteří dokázali něco podobného.

Tomáš letošní sezonu soutěží i ve světovém poháru, který po čtyřech závodech vede. V sobotu 17. září vyráží na finále do Německa bojovat o celkové vítězství.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.