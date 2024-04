/FOTO, VIDEO/ Poslední noci spadly teploty na Berounsku na některých místech až k minus šesti stupňům Celsia. Náhlé ochlazení zlikvidovalo ovocnářům prakticky celou úrodu.

„Chce se mi až brečet. Vypadá to, jako by měl přijít konec světa. Všechno je černé,“ říká smutně Miloš Kopal, který pořádá v Litni na Berounsku kurzy vaření. A právě k tomu využívá vlastní ovocný sad i vinici. „Po sedmi letech jsem měl na čtrnácti stromech na každém zhruba na dvě stovky meruněk, všechno zmrzlo. Jsou hnědé a padají. Třešně jsou úplně černé, ořechy spálené. To samé vinice. A to jsem měl letos poprvé sklízet víno. Přežily jen bylinky. Rebarbora leží. Nic nebude. Je to až likvidační,“ stěžuje si Kopal.

Zhruba jen pět procent úrody přežilo na vinicích v Karlštejně. „Mrazy poškodily naše vinice velmi výrazně. Zhruba pětadevadesát procent úrody zmrzlo. Máme deset hektarů vinic, přičemž na hektaru pěstujeme přibližně 4000 hlav. Takže máme kolem 40 000 keřů. Je to velmi smutný pohled,“ potvrzuje Zdeněk Beneš z Výzkumné stanice vinařské Karlštejn.