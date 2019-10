Sajrajt z Klatov přiteče v pátek do Berouna

Zhruba jeden kilometr za hodinu. To je rychlost, jíž korytem Berounky postupují jedy - alespoň tedy čelo kontaminace - poté, co v minulém týdnu uniklo z firemního areálu v Klatovech v Plzeňském kraji větší množství přípravku na impregnaci dřeva. Nebezpečná látka se dostala do Drnového potoka, pak do řeky Úhlavy a následně do Berounky, přičemž se nedá dělat nic jiného, než se zvýšením odtoku vody z přehrad snažit o její naředění (což by mělo zmírnit ekologické škody).

Dolanský most na řece Berounce. | Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz