Samolepka 'Děti v autě' vaši záchranu neurychlí

Mýty za volantem. Alespoň jednou je slyšel snad každý řidič. Jsou to takové ty poučky, které kolují mezi lidmi a svým způsobem dávají i smysl, avšak ruku do ohně by za ně nikdo nedal. A dělal by dobře, většinou totiž neplatí. Naopak - spoléhat se na ně může být dost nebezpečné.

Ilustrační foto. | Foto: Pavla Hájková

Mnoho takových mýtů vzniká třeba kolem samolepek na osobních autech, které upozorňují na fakt, že jsou na palubě děti. „Děti v autě", „Pozor, v autě cestují děti", někdy dokonce i konkrétní jména dětí a s nimi obrázek copaté holčičky nebo rošťácky vypadajícího chlapečka se zdůrazněním, že jsou na palubě. Podle lidové slovesnosti mají samolepky sloužit k tomu, aby se v případě nehody záchranáři věnovali prioritně automobilu s tímto označením. A někteří lidé proto samolepky pořídili, i když žádné děti nemají, natož aby je v autě převáželi. Jak ale dokládají vyjádření expertů, jde skutečně pouze o povídačky. Taková samolepka případnou záchranu opravdu neurychlí. Potvrdil to Miroslav Polách, který je krajským koordinátorem BESIP pro Středočeský kraj. „Tato nálepka většinou slouží k označení vozidla převážející malé děti a měla by ostatní řidiče upozorňovat na možné nebezpečí, třeba na předměty, které by mohly děti vyhodit z auta či na náhlé zastavení vozidla," vysvětlil odborník. Zcela mylná je podle něj i teorie, že záchranáři přednostně ošetří zraněné ve vozidlech s touto nálepkou. „Většina zraněných osob je při příjezdu záchranářů již mimo vozidlo a poskytují si první pomoc mezi sebou dle svých možností. Záchranáři jsou profesionálové, kteří na místě dopravní nehody ošetřují osoby podle závažnosti jejich zranění a ne podle nálepek na vozidlech," zdůraznil Polách. Prvořadá je v případě nehody vždy záchrana lidských životů. „Zaklíněné osoby ve vozidlech ošetřují záchranáři až po vyproštění hasiči z vozidla a hasiči při této činnosti také zcela určitě nesledují nálepky na vozidlech," podotkl. Podobně reagovaly i ostatní složky integrovaného záchranného systému. „Co se Policie České republiky týká, tak tato samolepka žádný vliv na řešení dopravní nehody nemá. Samolepka má informativní charakter vůči ostatním řidičům a jejich vzájemnému respektování," poznamenala Barbora Schneeweissová z Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje. Spekulace ohledně toho, jestli vás záchranáři dostanou po havárii z auta mezi prvními, ale nepatří mezi jediné řidičské mýty, který mezi lidmi přetrvává. S povídačkou ohledně samolepky „Dítě v autě" se Miroslav Polách osobně nesetkal, ale má zkušenost s jinou pověrou. „Před několika roky byl, zejména u řidičů TIR, rozšířen názor, že zavěšená ,cédéčka' v kabině ochrání řidiče před změřením rychlosti jejich vozidla," připomněl koordinátor BESIP, zároveň ale zdůraznil, že to opravdu kýžený efekt nemělo.

Autor: Jakub Šťástka