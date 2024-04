Kapacita projektu už není dostačující a další rozšíření podle současné smlouvy není možné. „Končí nám smlouva, a proto přicházíme s novým výběrovým řízením tak, aby nedošlo k přerušení,“ upřesnila Chalupová.

Dosud provozovala sdílená kola v Berouně a okolí firma Nextbike. „Na výpůjčku na prvních 15 minut přispíval Tipsport, což bychom rádi zachovali,“ zdůraznil místostarosta Berouna Dušan Tomčo (Nezávislí Berouňáci). Podle něho jsou měsíční náklady 76 000 korun. „Máme velkou radost, že si lidé na Berounsku sdílená kola oblíbili. To dokazují i data o využívání kol, kdy za první dva roky proběhlo přes 220 tisíc výpůjček. Jelikož nám dosavadní smlouva již neumožňuje další rozšíření stanic, musíme zasmluvnit provozovatele společně s ostatními městy a obcemi v projektu,“ řekl Tomčo. Město na projektu spolupracuje s okolními městy Králův Dvůr, Zdice a obcemi Hýskov a Tetín.

„V Králově Dvoře a ve Zdicích už konkurs schválili, v Hýskově a v Tetíně ho snad schválí do 27. dubna,“ podotkl Tomčo. Cílem je, aby se všichni na projektu podíleli rovnoměrně podle počtu stanic, které jsou v daném městě nebo obci umístěny. Podle Tomča má zájem o kola i Zavadilka a Jarov, dále Srbsko, Nižbor, Chyňava nebo Svatý Jan pod Skalou. Zastupitelka Zuzana Machová (Lidé pro Beroun) také upozornila na nešvar, kdy cyklisté jezdí po lávce přes Litavku, přestože je tam zákazová značka. „Také jezdí po chodníku a nevidíme přilby u dětí,“ dodala Machová. Místostarosta Tomčo jí vysvětlil, že lidé často neznají vyhlášku: „Od doby, kdy najednou bylo v ulicích Berouna o sto kol více, probíhá edukace na školách, jak by se měly děti pohybovat podle vyhlášky v dopravních provozu. Dále pořádáme edukativní akce, kterých se účastní jak městská policie, tak Policie ČR“.

„Sdílená kola si ale podle výpůjčního řádu nemohou půjčit děti. Pokud se tak stane, jsou za jejich bezpečnost zodpovědní rodiče,“ dodala starostka. Rovněž se diskutovalo o problému, že se na některých místech kola hromadí (například v Kollárově ulici) a někde naopak chybí (u nádraží). Zastupitelé nakonec odhlasovali, že radnice vyhlásí výběrové řízení na nového provozovatele sdílených elektrokol, na kterém se budou podílet i Králův Dvůr, Zdice a obce Hýskov a Tetín. Jedná se o čtyřleté období od roku 2024 do roku 2028.

Zdroj: Deník/Radek R. KašaV červenci roku 2020, kdy projekt začínal, bylo v Berouně a okolí 15 stanic a 100 dobíjecích kol. Během necelých čtyř let se projekt rozrostl o deset nabíjecích stanic a 50 elektrokol. Dvě stanice jsou virtuální, tudíž nemají elektrodobíjení, a dvě jsou soukromé, u nemocnice a u golfu. Jedná se o oblíbený prostředek k rychlé přepravě po městě do 5 km. Mezi lety 2021 a 2022 vzrostla využitelnost systému o 51 %. Nejvíce výpůjček (92 %) bylo do 15 minut a nejfrekventovanějšími stanice jsou za radnicí a u nádraží.