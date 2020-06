„Budeme muset přehodnotit plány a začít ještě více šetřit. Některé projekty zkrátka realizovat nebudeme.“

Tak vesměs reagovali na dotaz Deníku někteří starostové obcí na Berounsku. Už totiž začali propočítávat obecní rozpočty kvůli odhadovaným finančním ztrátám způsobené první vlnou epidemie nového typu koronaviru. A nyní musí ještě mnohem více řešit, kam peníze investují.

Poslanci totiž odhlasovali, že státní pomoc pro podnikatele a malé firmy poputuje i z takzvaných sdílených daní. Tedy z peněz určených nejen pro obce, ale i kraje.

Ještě před samotným schvalováním vládního návrhu se obrátilo vedení města na poslance, aby podpořili senátní návrh a peníze obcím a krajům nebraly. Marně.

„Před hlasováním jsem já a místostarostové (Michal Mišina /ANO 2011/ a Dušan Tomčo /Nezávislí Berouňáci/ pozn. red.) poslali dopis všem poslancům v parlamentu s žádostí, aby hlasovali pro senátní návrh. Dostala jsem i řadu odpovědí. Když se jedná o státní pomoc, nechť tedy putuje ze státního rozpočtu, nikoliv z rozpočtu samospráv.

Pro změnu bylo nutné 94 hlasů, nakonec hlasovalo jen 90 poslanců. Ty čtyři hlasy se měly najít, proč někteří poslanci, kteří byli přítomni, nebyli přihlášení a nehlasovali, nechápu,“ reagovala starostka města Soňa Chalupová (ODS) s tím, že vedení města už předem počítalo s tím, že se senátní návrh nepodaří prosadit. Celkově tak kvůli koronavirové krizi přijde město Beroun o zhruba osmdesát milionů korun, a asi dvacet milionů korun je právě z výnosu daně ze závislé činnosti.

„Abychom zasanovali rozpočet, museli jsme některé investice omezit. Jedná se o projekt na výstavbu sociálních bytů za dvacet milionů korun. Zatím nás ale ponížení příjmů neohrožuje v běžném životě a v dodělání velkých investic, které jsou rozjeté. Pokud by se to opakovalo anebo vláda vymyslí další státní pomoc z rozpočtu obcí, tak bychom museli sáhnout i do chystaných projektů,“ dodala Soňa Chalupová.

Ani starosta sousedního Králova Dvora Petr Vychodil /ODS/ s braním peněz nesouhlasí. Podle něj se tím mnohem více prohloubí krize. „Odebrání peněz znamená omezení investic. Jedná se ale o takzvanou pandořinu skříňku. Obce přestanou investovat, firmy nebudou mít zakázky, začnou propouštět a krize se ještě prohloubí,“ řekl mimo jiné starosta Petr Vychodil a dodal: „Slyšel jsem od pana premiéra a paní mistryně financí, že těch 11 miliard korun, které nám odeberou a dají podnikatelům, že se vrátí, protože jsou to sdílené daně. To není pravda, protože 11 miliard odeberou, podnikatelé samozřejmě budou něco investovat, ale sdílené daně jsou ze zisku daně a z toho získávají obce podíl asi 23 procent. Takže těch peněz se moc nevrátí.“