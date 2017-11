Se stavbou obchvatu Berouna chce kraj začít už na jaře

Beroun – Bez dálniční známky mohou řidiči v úseku u Berouna a Králova Dvora využívat dálnici D5, která zde zčásti plní i funkci obchvatu. Do budoucna se počítá s výstavbou skutečného obchvatu – přičemž už během pár měsíců má tento záměr být vidět nejenom v plánech, ale měl by se začít stěhovat i do terénu.

Na jaře kraj počítá s výstavbou nové silnice – a podle slov středočeského radního pro dopravu Františka Petrtýla ji lze vlastně považovat za první etapu budování obchvatu.

V rámci přípravy stavby schválili středočeští radní smlouvu s městem Králův Dvůr, která má upravovat vzájemné vztahy a povinnosti v rámci stavební akce „Obchvat Králův Dvůr – silnice II. třídy – I. etapa“. Novou komunikaci sice buduje kraj, některé objekty však budou patřit do majetku města. Jde o zcela běžnou situaci – podobnou smlouvu kraj například uzavíral s Ředitelstvím silnic a dálnic v souvislosti s vybudováním nového úseku dálnice D4 na Příbramsku: v tomto případě jde o stavbu státu, ale některé navazující objekty spadají do vlastnictví i správy kraje. ČTĚTE TAKÉ: Majitelé 'zbrojáků' musí včas žádat o prodloužení

Uzavření takzvané smlouvy veřejných dodavatelů mezi hejtmanstvím a Královým Dvorem je v případě součásti „berounského obchvatu“ podle Petrtýlových slov nutné z důvodu rozdělení realizačních nákladů na stavební objekty, které budou po vybudování nové silnice patřit do majetku Středočeského kraje a města. Hlavní větev nové komunikace – přeložka silnice – bude měřit 898 metrů; délky vedlejších větví (odbočovacích komunikací) mají dosahovat 119 m a 34 m. „Předpokládané náklady jsou prozatím stanoveny na 36 milionů korun bez DPH,“ konstatoval radní Petrtýl. ČTĚTE TAKÉ: Beroun investoval další peníze do kulturního domu

„Stavbu nové silnice II. třídy chce kraj hradit z Integrovaného regionálního operačního programu,“ uvedla v pondělí Helena Frintová krajského úřadu. Doplnila, že pokud radnice Králova Dvora předá hejtmanství dokumentaci ke stavbě včas, bude stavba přeložky zahájena už v březnu nebo v dubnu. Dokončení této etapy by mělo přinést vyznanou úlevu zejména obyvatelům „Králováku“ – podle předpokladů totiž přispěje k podstatnému snížení průjezdu tranzitní dopravy do průmyslových zón přes město.

