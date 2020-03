Ve Středočeském kraji řada domovů pro seniory zavádějí zákazy návštěv jako prevenci proti šíření nového koronaviru, jelikož právě senioři a lidé chronicky nemocní či s oslabenou imunitou. Například obyvatelé berounského Domova seniorů TGM se už pomalu těšili, že po zhruba měsíčním zákazu návštěv kvůli chřipkové epidemii uvidí své blízké. Marně. Zákaz návštěv kvůli chřipce se nyní mění v zákaz návštěv z důvodu preventivních opatření proti šíření koronaviru.

„Víme, že doba uzavření domova už je pro všechny dlouhá a velmi nás mrzí, že musíme domov nechat nadále uzavřený, ale věřte, že vše děláme hlavně pro zdraví našich klientů, neboť oni jsou nejrizikovější skupina obyvatel pro nákazu novým typem viru,“ píše vedení domova na webových stránkách.

K zákazu návštěv přistoupili již také v nedalekém Domově seniorů v Novém Strašecí či Rakovníku. Na Kladně a stejně tak v Hořovicích zatím vedení domovů jen vyzvalo návštěvníky, aby zvážili cestu do těchto zařízení, pokud se u nich objevily příznaky chřipky, nachlazení či se vrátili z oblastí zasažených koronavirem.

„V tuto chvíli nevidím důvod, abychom vydávali zákaz návštěv. Pro obyvatele domova je to velmi stresující a depresivní. Vyčkáváme. Pokud by to ale situace vyžadovala, jsme připraveni zavést mimořádná hygienická opatření. Nyní funguje ve standardním hygienickém provozu. I v průběhu chřipkové epidemie jsme domov nezavírali, vše je to také o přístupu návštěvníků,“ reagovala na dotaz Berounského deníku ředitelka hořovického Domova Na Výsluní Drahomíra Boubínová s tím, že ji přijde naprosto absurdní, jaká panika kolem tohoto onemocnění propukla.

I nadále platí zákaz návštěv v hořovické nemocnici, která jej vyhlásila kvůli chřipkové epidemii počátkem února. Stejný zákaz platí také v Rehabilitační nemocnici Beroun.