Do prvního ročníku Základní školy Počaply se letos zapsalo celkem 68 dětí. O odklad školní docházky bylo zatím požádáno u osmi z nich. „V příštím školním roce opět otevřeme dvě první třídy, a protože letošní zápisy byly bez fyzické přítomnosti dětí, daly jsme budoucím prvňáčkům příležitost, aby své třídní učitele poznali alespoň online formou a popovídali si s nimi,“ řekl k zápisům ředitel školy Vladislav Krabec.

Základní škola v Králově Dvoře i v Počaplech čelila velkému náporu budoucích prvňáčků. Ve středu se zde konaly zápisy do prvních tříd. | Foto: Pavel Paluska

V následujícím školním roce se v Králově Dvoře otevře celkem pět prvních tříd a do lavic by mělo usednout 134 prvňáčků. „Díky novému školnímu pavilonu a našemu plánování si to můžeme dovolit,“ uvedl starosta města Petr Vychodil.