Koronavirová krize se zatím na realitním trhu nepodepsala. Naopak. Podle Deníkem oslovených realitních makléřů kvůli domácí karanténě velmi vzrostl zájem o chaty s pozemkem. Lidé i v této ekonomicky nejisté době jsou ochotni se i kvůli pořízení nemovitosti zadlužit.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Kde kdo by si řekl, že sehnat v dnešní době chatu bude mnohem snazší, než tomu bylo například v loňském roce. Přeci jen kvůli epidemii koronaviru se někteří lidé dostávají do ekonomických problémů, zvažují prodej nepotřebného rodinného majetku. Jenže. To rozhodně neplatí pro chaty. Ty si lidé ponechávají a ti, co je nemají, se po jejich pořízení poohlížejí. Sehnat ale „letní“ sídlo není vůbec jednoduché, zvláště pokud sháníte chatu v turisticky oblíbených lokalitách jako je například povodí řeky Berounky a okolí, ale i v blízkosti známých kempových oblastí, chráněných krajinných oblastí a podobně.