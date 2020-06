Jedna z nejlákavějších turistických oblastí, kam hojně jezdí obyvatelé Berounska, Kladenska a také Rakovnicka trávit svoji dovolenou jsou kempy nacházející se v údolí řeky Berounky. Nedotčená krajina Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, spousta míst z knih spisovatele Oty Pavla a dále po proudu také oblast kolem hradu Karlštejn, Srbsko a Zadní Třebaň - to jsou místa, kam se lidé rádi vracejí. V loňském roce to i díky tropickému počasí v kempech žilo, letos zde návštěvníky také potkáte, ovšem ne v tak vysokém počtu. Zejména ve všední dny je tu prázdno. Důvod? Tím stěžejním je absence školních zájezdů.

„V červnu tu míváme plno i v týdnu. Jezdím sem hodně školy, a to i pod stany. Loni jsme tu například měli postaveno šedesát stanů, plně obsazené chaty, karavany. V únoru školy rezervovaly termíny znovu. Jakmile ale přišla epidemie, na 120 rezervací bylo zrušeno. Červen bude hodně ztrátový,“ reagoval na dotaz Berounského deníku správce Autokempu Karlštejn, jehož majitelem je obec Karlštejn, Vladimír Kabát s tím, že letošní sezonu zachraňují hlavně čeští turisté. Cizinci sem z pochopitelných důvodů nejezdí.

„Hodně sem jezdí lidé ze severu Čech, ale třeba i z Moravy. Lidé z Berounska pak minimálně, což je ale pochopitelné. Většinou to tu znají a jezdí pak poznávat krásy země do kempů v jiných regionech,“ informoval správce kempu s tím, že karavany a chatky jsou na víkendy v červnu již plně obsazené. Stejně tak mají v kempu plné termíny v červenci, a to i ve všední dny a také v úvodních týdnech měsíce srpna. „Myslím si, že nejpozději do konce června budou obsazené i zbývající volné dny v srpnu a také i počátkem září,“ poznamenal Vladimír Kabát.

Na návštěvnost si zatím nestěžují ani v kempu téměř na hranicích rakovnického a berounského regionu. „Myslím si, že lidí chodí standardní počet, jako na začátku jakékoliv sezony. Doufám, že to tak vydrží i v červenci a srpnu. Hodně ale bude záležet samozřejmě na počasí,“ nechal se slyšet Michal Link, provozovatel Kempu Riviéra ve Zbečně, a dodal: „Pokud ale lidé nebudou jezdit do zahraničí, což si myslím, že nakonec třetina nebude, tak by mohla být sezona ještě lepší.“

Zatímco ještě před časem někteří lidé přemýšleli o dovolené výhradně v Česku, postupně, jak se zmírňují opatření a otevírají hranice, někteří Češi si znovu dělají zálusk na zahraniční dovolenou. „Plánovali jsme zrušit dovolenou v Chorvatsku, ale nakonec jsme tak neudělali. Máme zaplacený pobyt v soukromém penzionu, vezmeme si s sebou hodně dezinfekce, roušky. Vařit si budeme také sami a pobývat budeme hlavně na pláži nebo se půjdeme projít,“ řekl Pavel Šedivý.