Silný vítr pustošil Berounsko, domácnosti byly bez proudu

Berounsko - Popadané stromy, neprůjezdné silnice, poničené střechy domů a tisíce domácností bez elektřiny. Takovou ničivou sílu měl v neděli vítr, který pustošil berounský region.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Ladislav Jerie

Jen do nedělního poledne měli profesionální hasiči, kterým vydatnou měrou pomáhaly zásahové jednotky dobrovolných hasičů, za sebou desítky událostí. „Do současné doby máme hlášeno kolem třiceti událostí a o dalších deseti víme. Jedná se o zejména o popadané stromy, spadlé sloupy s dráty vysokého napětí a stržené střechy,“ informoval velitel berounských profesionálních hasičů ze stanice Beroun Pavel Šimek s tím, že v terénu jsou všichni profesionální hasiči a také spousta dobrovolných hasičů.

„Když jsem vycházela z obchodu a nesla si krabici s nákupem, poryv větru mi z ní odnesl pytlíky s pečivem i vaničku s rajčaty a mě hodil o metr zpět. Trochu mě to vyděsilo,“ svěřila se Jitka Poncarová. Vichr způsobil velké a dlouhodobé výpadky elektrické energie a někde nefungovaly ani telefony.

Dodávky elektrického proudu byly v neděli přerušeny do velké části domácností ve Středočeském kraji. Bez proudu byli i obyvatelé Berouna, Karlštejna a dalších obcí. „Bez elektřiny jsme i my na berounské stanici profesionálních hasičů,“ upozornil v neděli velitel berounských profesionálních hasičů ze stanice Beroun Pavel Šimek.

Z důvodu výpadku elektrického proudu byl v neděli omezen také provoz hradu Karlštejn. Bez proudu byl celý Karlštejn. „Hrad Karlštejn jsme naštěstí kvůli výpadku proudu zavřít nemuseli. V tuto chvíli je zcela uzavřena výstava Karlštejnského pokladu, ale ostatní dva prohlídkové okruhy jsou turistům k dispozici,“ vysvětlil zástupce kastelána Karlštejna Lukáš Kunst. Hrad musel dále kvůli výpadku elektrické energie omezit některé své služby. „Turisté nemohou platit platebními kartami, je uzavřený hradní obchod. Jedeme v omezeném režimu. Ne všichni návštěvníci to ale chápou a domáhají se platby kartou,“ vysvětlil Lukáš Kunst.

Starosta Karlštejna Petr Rampas se snažil na ČEZu zjistit, kdy opět elektřina v Karlštejně půjde. „Mluvil jsem s ním, ale podle informací jde o poruchu na vysokém napětí a vypadá to, že budeme možná muset zkrátit na hradě dnes i provozní dobu. Zavíráme v půl páté,“ dodal zástupce kastelána Karlštejna.

Silné poryvy větru strhly střechy z domů v obci Nižbor a Vysoký Újezd. Nejvíce popadaných stromů bylo v okolí obce Chyňava. „Někde kvůli vyvráceným stromům musely být uzavřeny i silnice. Jedna je uzavřená mezi Chyňavou a Bělčí. Těch popadaných stromů je tam tolik, že to v současné době není v našich silách odklízet, a také proto, že je nyní velmi nebezpečné se v těchto místech pohybovat,“ vysvětlil Pavel Šimek.

Kvůli vichřici byla určitá omezení i na železnici ve směru z Berouna na Plzeň. „Důvodem je nepravidelnost v dopravě. To ale neznamená, že by na trať spadly stromy. Je to také proto, že některé vlaky z postižených oblastí mají zpoždění,“ uvedl mluvčí Českých drah Vít Šťáhlavský.