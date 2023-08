Už čtvrt roku mají obyvatelé Berouna a jeho návštěvníci, především pak děti, možnost svézt se na nové skluzavce. Atrakce se nachází v asi patnáctimetrovém kopci v lesoparku Městská hora. Vstup do tubusu je těsně pod dětským hřištěm u medvědária a ústí směrem do Křenkovy ulice.

Sešup dolů trvá kolem deseti sekund. A pak zase rychle nahoru. Ale kudy? Ztrácet čas obcházením po asi 180 metrů dlouhé parkové cestě se dětem nechce, a tak se raději škrábou nahoru přímo podél tubusu skluzavky. S trochou horolezecké šikovnosti jsou nahoře co by dup a mohou během chvíle naskočit na další jízdu. Přímo po svahu to bere většina dětí, jen výjimečně trvají rodiče na bezpečnější delší variantě.

Zdroj: Jan LakomýIvana Šůmová z Nového Strašecí neměla o skluzavce tušení do doby, kdy při návštěvě Berouna šla s vnoučaty kolem. A ta musela atrakci okamžitě otestovat. Babička ale děti raději požádala, aby se nahoru vracely po cestě. „Ten svah je dost prudký, aby po něm lezly. Jsem radši, když jdou okolo,“ vysvětlila.

Dole u dojezdu právě čekali na sjezd asi desetiletého chlapce rodiče z Prahy. „Skluzavka je moc hezká, je tu ale špatný přístup. Hodilo by se cokoli, aby se děti mohly dostat nahoru lepší cestou než to celé obíhat. Je jasné, že se chtějí svézt co nejvíce, takže to je pro ně zdržení, když nelezou přímo nahoru,“ poznamenal otec Petr. „A hlavně ztratíte své dítě z dohledu, když to obíhá a vy na něj čekáte tady dole nebo nahoře u vstupu,“ dodala jeho partnerka Alena.

Provozovatel skluzavky o skutečnosti, že si děti našly rychlejší přístupovou cestu, ví. Jak vysvětlil ředitel společnosti Berounská sportovní Antonín Marx, nechtěli se při budování atrakce unáhlit a zvolit přístupovou cestu, která by pak třeba nebyla využívána.

„Už před otevřením skluzavky jsme stanovili, že první sezonu necháme skluzavku v provozu ve stavu, ve kterém ji budeme otevírat - pokud se tedy neobjeví nějaký zásadní provozní problém. Je potřeba poznat chování návštěvníků, především pak dětí. Nechali jsme si tedy celou sezonu na vyhodnocení a v zimě budeme řešit, jak budeme s projektem pokračovat,“ řekl Deníku ředitel.

Vyřešit přímou přístupovou cestu podle něho může být trochu oříškem, který navíc nebude levnou záležitostí. „Jde o veřejný prostor bez stálé obsluhy, musíme tak velmi intenzivně dbát na bezpečnost. Je třeba dodržet všechny předepsané normy. Nechali jsme si tedy zpracovat základní studii, co by se dalo vybudovat podél skluzavky. Možnosti jsou, ty jsou však velmi nákladné. Stejně tak se musí zvážit celkový pohled na místo, jestli by vytipované schodiště vůbec mohlo být do tohoto prostoru umístěno,“ poznamenal Marx.