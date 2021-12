Škola v Nižboru ukrývá unikátní historické sklepení. Obec chce prostory využít

Pod nižborskou základní školou se nachází unikátní historické sklepení, jehož historie sahá až do 16. století. To nyní nabízí vysoký potenciál k využití a škola se s pomocí obce část prostorných místností chystá opravit a pořádat v nich různé kulturní akce. V další by měly v budoucnu vzniknout dílničky pro pracovní vyučování.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Základní škola Nižbor má unikátní sklepení | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Část unikátních sklepů pod nižborskou základní školou, jejichž historie sahá až po 16. století, by se mohla stát místem pro konání nejrůznějších kulturních akcí. Další součást by se v budoucnu měly proměnit na školní dílny. Doposud se podzemní prostory využívaly jako skladiště. „Jakmile byl objekt pivovaru přestavěn na školu, sklepy upadly v zapomnění. A vlastně se do nich po celých 130 let pouze nosil nepořádek,“ uvedl nižborský zastupitel Jaromír Pecka, který má renovaci sklepů na starosti. Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK Ve nich se dochovaly původní architektonické prvky z 16. století. „Jedná se například o renesanční křížové klenby či dlažbu a omítku. V 19. století povodeň původní pivovar zlikvidovala, tyto prostory tak zůstaly až do současnosti zakonzervované,“ dodal zastupitel. Sklepy jsou přístupné ze dvou stran. Jeden vchod vede ze dvora školy, druhý je na opačné straně budovy. Právě na tom venkovním museli odstranit desítky let starý materiál, který vstup blokoval. A díky tomu se našel další architektonický klenot. „Je tu i zřejmé, kam až zasahovala vrstva směsi stavební sutě s hlínou a dalším materiálem. Díky tomu se také povedla odhalit původní barokní kamenná dlažba,“ popsal Jaromír Pecka. Změna územního plánu Králova Dvora dala zelenou nové hale a obchodnímu centru Jedna místnost se už postupně rekonstruuje. Škola a obec ji chtějí využít jako výstavní prostory. „Primárně by měla sloužit na různé výstavy prací žáků nebo lokálních umělců,“ doplnila starostka Nižboru Kateřina Zusková. Druhá místnost je přístupná ze dvora školy. Zde by chtěli do budoucna pro žáky zřídit dílničky. „Pokud se podaří sehnat peníze a schválí to hygiena, rádi bychom z místnosti měli učebnu na pracovní činnosti,“ vyjádřila se ředitelka školy Ivana Vrbková.