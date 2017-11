Školní družina podpořila Větrníkový den a nemocné děti

Beroun – Kluci a děvčata ze školní družiny při 4. Základní škole Beroun Závodí se připojili k Větrníkovému dnu. Ten se každoročně koná v řadě evropských zemí 21. listopadu na podporu dětí nemocných cystickou fibrózou. Ty mají velké problémy větrník svým dechem rozpohybovat. „Děti z naší školní družiny se do této akce zapojují už několik let a pokaždé v předstihu,“ uvedla vedoucí družiny Květa Hrbáčková.

Letos se do Větrníkového dne školáci zapojili společně s budoucími vychovatelkami. Tedy studentkami Střední pedagogické školy Beroun. „Děvčata si pro nás připravila výrobu větrníků. Než jsme se pustili do práce, chvíli jsme si povídali o cystické fibróze, abychom si ho trochu přiblížili. Větrníky dětem vychovatelky pochválily a všichni jsme ten svůj rozfoukali. Někomu to šlo hůře, ale všem se to nakonec v závěru podařilo,“ popsala družinovou akci Květa Hrbáčková.

Studentky si ale pro děti připravili ještě jinou činnost, kterou nemocní s cystickou fibrózou nezvládnou. Jednalo se o soutěž skupin mezi sebou a prvním úkolem bylo nafouknutí balónku. „Někomu to šlo dobře, jiní museli přidat v dechu. Obstáli všichni a získali pro své družstvo bod. Dalším úkolem bylo přenášení malého papírku pomocí brčka na určitou vzdálenost a pak následovaly ještě další úkoly,“ vysvětlila Květa Hrbáčková.