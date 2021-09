Na základní škole Wagnerovo náměstí v Berouně z pravidel ministerstva těžkou hlavu nemají a jsou připraveni netestovaným dětem poskytnout distanční výuku. Ve škole chtějí především zajistit co možná nejnormálnější školní rok. „Co se týče testování, už teď vím, že mi nějaké děti v září nenastoupí, pokud si budou jejich rodiče přát výjimku a netestovat. V těchto případech budeme pokračovat v distančním vzdělávání. Po konzultaci s třídními učitelkami, jim rádi vyjdeme vstříc, protože ty děti v uplynulému roce pracovaly výborně. V ostatních případech se budeme snažit dopřát dětem co možná nejnormálnější fungování školy a přitom se v maximální míře budeme doporučením ministerstva držet,“ uvedla ředitelka školy Eva Drbalová.

Ředitel základní školy v Komárově Jaroslav Veverka sice nařízení nepovažuje za nejšťastnější, jsou ale v podobném duchu jako na Wagnerce připraveni netestovaným dětem vyučování přizpůsobit. „Děti, které nebudou testovaní a nechtějí nosit roušky, bych vlastně neměl pustit do školy a měly by zůstat na domácí výuce. Momentálně uvidíme, kolika se to bude týkat a podle toho se zařídíme. I když to pro nás bude práce navíc, na kterou se bude těžko hledat čas, nemáme s tím ale problém. Problém vidím hlavně ve vyčlenění těchto dětí, když na to přijde. Jinak se na návrat dětí do školy moc těšíme,“ říká ředitel.

V Králově Dvoře se vzhledem ke kladnému a kooperativnímu přístupu rodičů k testování neočekává, že by měly nastat výrazné komplikace. „Už v loňském školním roce jsme s testování dětí neměli nějak velký problém a nepředpokládám tedy, že by měl v září nastat. Pakliže by se našel rodič, což s velkou pravděpodobností budou jen ojedinělé případy, který testování svého dítěte bude odmítat, budeme se podle toho muset zařídit a to dítě bude nosit roušku, kde to je předepsané. Věřím ale, že se s tím nesetkáme a ten přístup rodičů zůstane stejný jako na jaře,“ podotkl ředitel základní školy Králův Dvůr Evžen Krob.

Na berounské základní škole Jungmannova také neočekávají, že by s testováním měli mít větší problémy. „Zatím neregistrujeme, že by s testováním žáků měly nastat potíže. Pokud by taková situace měla přijít, budeme to řešit. Víc k tomu bohužel nemohu říct a nevím, jestli to někdo odmítne a v tuto chvíli to zatím ani nechci predikovat,“ konstatuje ředitel Ivan Souček.

Obdobně jako v Králově Dvoře, na Středním odborné škole a učilišti Hlinky neměli v předchozím školním roce s testování žádné trable. I když s komplikacemi nepočítají, jsou na případnou eventualitu taktéž připraveni. „Uvidíme, až žáci přijdou do školy a kolik jich testování případně nebude chtít podstoupit. Nicméně u nás jsme se s tím na jaře nesetkali. Samozřejmě nové žáky v prvních ročnících ještě moc neznáme, takže nelze předpovídat, zda to někdo odmítne. Pokud by to nastalo, žáci budou muset podle metodických pokynů na předepsaných místech nosit roušky. Ale to budeme řešit, až to nastane,“ říká ředitelka učiliště Eva Jakubová s tím, že v jejich případě mohou počítat i s očkovanými žáky, kterých se podle metodiky testování netýká.