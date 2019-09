Skulpturu dovezl do města kamion už v předstihu, než se původně očekávalo.

Při vystavení ve města ji ohlídají kamery. Důvod je jednoduchý: sprejeři. Beroun s nimi před časem bojoval. Plastika tedy bude pod dohledem, aby se na ní „nevyřádil“ nějaký pouliční umělec. „Pokud nějakého sprejera chytneme, tak budeme postupovat tak, že něco poničil,“ řekla starostka Soňa Chalupová.

Kolem samotné plastiky ale nebude žádná ohrada. Bylo totiž podmínkou autorky skulptury, že lidé se mohou na dílo podívat naprosto přímo. „Autorka uvažuje tak, že když si budou moci na sochu lidé sáhnout, že se s celou myšlenkou sžijí,“ poznamenala Chalupová.

V Berouně bude skulptura Love Hate do čtvrtka 17. října. Následně ji čeká převoz do dalšího partnerského města Berouna, a sice do polského Brzegu. Tam by měla být opět tři týdny.