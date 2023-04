Zákaz pro děti? Hostinským vadí spíš rodiče uznávající volnou výchovu

„Ve škole používáme aplikaci Bakaláři, kde známkujeme od druhého do čtvrtého ročníku s tím, že prvňáčkům necháváme papírové žákovské knížky, aby ty své jedničky viděli a měli z nich radost. Pro ty úplně nejmenší děti nemá slovní hodnocení zase takový význam, známka je pro ně mnohem jednoznačnější než psaný text. V naší škole i tak ke známkám připojujeme formativní hodnocení a každému dítěti ke známce ještě sdělíme, kde se mu daří a kde zase musí přidat,“ říká pedagožka.

Zatížení učitelů na úkor práce s dětmi

S tím souhlasí i ředitelka tetínské školy Ladislava Malířová. Podle ní by to navíc znamenalo zbytečné zatížení pro už tak byrokracií zavalené pedagogy. „Psát taková hodnocení není podle mě v kapacitách učitelů, kteří ty známky dávají. V okamžiku, kdy přejdeme ke slovnímu hodnocení, zatíží nás to na úkor práce s dětmi,“ vysvětluje ředitelka.

Záměr ale úplně nezatracuje, spíše by jej uvítala jako možnost volby, kterou beztak na Tetíně příležitostně používají. Na místě je rovněž obava, že by se hodnocení v budoucnu svěřilo například softwarové aplikaci.

Oldřich Burda četl ze své prvotiny Výherce. Představil i úryvek z nové knížky

„Slovní hodnocení jsme samozřejmě schopni vytvořit tam, kde se to hodí. Například tu máme ukrajinského žáčka, u kterého jsme cítili, že bude lepším přístupem. V tomto případě mělo větší vypovídající hodnotu pro něho i jeho maminku,“ dodala Malířová. „Kdyby to ale bylo plošně nařízeno, myslím že by to postupně dospělo k tomu, že v budoucnu ta hodnocení stejně bude psát umělá inteligence,“ míní ředitelka.

V Králově Dovře rovněž preferují, aby systém zůstal při starém. Už teď tam přitom ke známkám často připojují slovní zpětnou vazbu. „Naše paní učitelky na prvním stupni hodnotí formativně tak i tak, kdy sami rodičům dávají pravidelně vědět, v čem jejich děti dobře prospívají a kde by se měly zlepšit. Známka na vysvědčení je jasně vypovídající a jde o přehledné a vžité hodnocení. Například děti v první třídě jsou známkovány vlídně a z jedniček pak mají obrovskou radost,“ konstatuje ředitel základních škol Jungmannova a Počaply Evžen Krob.

Rodiče mohou o slovní hodnocení požádat

V Králově Dvoře nabízejí možnost slovního hodnocení v případě, že o ně rodiče projeví zájem. „Jestliže o to rodiče z jakéhokoli důvodu požádají, rádi to pro ně uděláme. Kdyby se to mělo ale dělat povinně, složité vytváření slovního elaborátu by učitelky zatížilo, což by je odvedlo od té nejdůležitější práce, kterou je primárně děti učit,“ dodává ředitel.

Mnozí rodiče by ale známky klidně oželeli. Například Kamila Sedláčková, matka chlapce, který dochází do králodvorské mateřské školy, a tak by se ho změna týkala, zastává názor, že klasické známkování je nemoderní. „Celé naše školství je zastaralé. Sama působím jako pedagog v alternativní školce a moje náctiletá dcera dochází do školy, kde známkování není. Všichni jsou tam pospolu i s učiteli spíše kamarádi s tím, že jsou samozřejmě nastaveny důležité hranice, a funguje to výborně. Ale tohle, co je v klasických školách – sedni si, nic nedělej a jenom poslouchej – je vlastně poměrně tragické,“ říká maminka.

Názory ředitelů dalších škol na Berounsku

Martin Henyš, ředitel Základní školy Neumětely



Pokud páni nahoře vymyslí u zeleného stolu, absolutně odtrženi od praxe, nějakou podle jejich názoru úžasnou novinku, nechť ji vypustí do škol jako dobrovolnou. Pokud ji zavede většina škol, potom je asi doopravdy dobrá. Pokud se to nestane, celá novinka nestojí za nic. Kdyby se toto hledisko uplatnilo při zavádění „slavného“ školního vzdělávacího programu, mohlo se dodnes učit podle jednotných osnov, bez spousty zmatků, zbytečné práce stovek lidí a nešťastných rodičů i dětí při přechodu ze školy na školu.

Eduard Polách, ředitel Základní školy Čestmíra Císaře Hostomice

Tento krok považuji za velmi nekoncepční – jako by si někdo chtěl udělat čárku, že něco pro školství udělal, nic ho to nestojí, přehodí to na školy a má splněno. Čili slovní hodnocení u prvních až třetích tříd nepovažuji za účelné. Na poradě jsem nenašel jediného učitele, který by tento počin v takovéto formě podpořil. Na základě žádosti rodiče s tím samozřejmě nemáme problém, jak to u nás už dnes funguje, ale plošně určitě ne. Důvodů je mnoho, vybírám několik od kolegů: děti mají známky rády a motivuje je to k dalšímu učení; dětem, které známky nemají, je to pak líto; slovní hodnocení jim stejně nic moc neřekne a ve 4. třídě poté stejně známky budou mít.

Eva Drbalová, ředitelka Základní školy Wagnerova Beroun



Všechno mi to přijde přitažené za vlasy, že se podobné změny vždy dělají tam, kde si myslím, že vůbec nejsou potřeba. Děti jdou do školy, že tam budou dostávat známky, a z drtivé většiny se na ně těší. Přece tu existuje možnost, že rodiče můžou dát své děti do takové školy, kde známkování není. Všichni máme tuto možnost volby, a nevidím tedy důvod, proč by se k pouhému slovnímu hodnocení měly uchylovat státní školy.