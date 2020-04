Postupně se vrátit do normálního provozu by mohla i společnost Vodovody a kanalizace (VaK) Beroun. Řekl to předseda představenstva Jiří Paul serveru ivodarenstvi.cz v souvislosti s tím, jak se uvolňují jednotlivá opatření proti šíření koronaviru.

„Služby pro zákazníky by se do normálního režimu mohly začít vracet za několik dnů. Jsme těsně před rozhodnutím, kdy služby vrátíme do běžného režimu. Počítáme s tím, že by to mohlo nastat nejpozději na začátku května. Souvisí to i s tím, že naši pracovníci, kteří přicházejí do kontaktu se zákazníky, jsou dnes vybaveni kvalitnějším ochrannými prostředky, než na samém začátku. Stejně jako měli zdravotníci z počátku problém vybavit se ochrannými pomůckami, umíte si představit, že pro nás to bylo ještě mnohem komplikovanější,“ řekl serveru ředitel Jiří Paul.

Po vyhlášení nouzového stavu přijala společnost řadu opatření – například uzavření centra služeb, odběratelé odečty vody hlásili elektronicky či telefonem. „Všechna tato opatření jsme přijali proto, abychom naše zaměstnance v co největší míře ochránili před nákazou. Rozdělili jsme provozy na pracovní skupiny, které se vzájemně nepotkávají, abychom tak snížili riziko karantén nebo onemocnění většího počtu zaměstnanců,“ řekl už dříve ředitel Jiří Paul.