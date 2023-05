Pomník byl částečně obnoven po druhé světové válce. Myšlenka zásadní rekonstrukce přišla až v roce 2013 a o šest let později došlo k zahájení prací. Druhou etapou byla pak obnova samotného sousoší. Výběrové řízení vyhrál právě Martin Chmelař. „Byl jsem ze začátku rád, ale pak jsem si uvědomil, co jsem to získal za průšvih – kvůli velikosti se totiž do projektu moc sochařů nepřihlásilo a hodně lidí mi říkalo, že jsem blázen, když jsem se do toho pustil,“ říká osmatřicetiletý umělec.

Dílo z božanovského pískovce vznikalo za každého počasí v průmyslovém areálu Na Čtvrtích ve Velké Chuchli. Jak sochař vysvětluje, kvůli prašnosti a náročnosti zpracování nemohl pracovat v uzavřeném prostoru. V areálu tak vznikl ‚ateliér‘ z betonových panelů s točnou, na kterou byly bloky pískovce položeny. Přístřeší tvořily sestavené lešenářské trubky se starou plachtou.

„Původní sousoší se nedochovalo. Mým úkolem bylo na základě několika dobových fotografií vytvořit model, který jsem poté přesekal do kamene. Snažil jsem se o obnovu původního sousoší a tematicky jsem se k němu samozřejmě přiblížil, ale protože dochované snímky nebyly moc kvalitní, do díla jsem vložil i svůj autorský rukopis,“ popisuje Chmelař.

Technikou pantografu

Při tvorbě použil techniku pantografu. „Ta spočívá k reprodukci modelu, v tomto případě sádrového, do výsledné velikosti v poměru 1:3. Jde o soustavu dvou jehel na kyvadlovým systému a jakýkoli bod, který byl na modelu označen, je za pomocí tohoto zařízení převeden do kamene, což umožní stanovit správný budoucí tvar. Jde sice o zastaralejší, ale pro sochaře stále velmi účinnou a rychlou metodu, která je navíc celkem přesná,“ vysvětluje umělec.

Příprava tak velké zakázky není pro sochaře vůbec jednoduchou záležitostí a bez finančního polštáře by to určitě nešlo. „Zahrnovalo to investici do velkého množství pracovních nástrojů, ale také zaplacení kolegů, kteří mi v průběhu času nějak pomohli, také zajištění dalších nezbytných organizačních věcí. Byla toho spousta. Bez podpory rodiny a přátel bych se určitě neobešel, všem patří obrovské poděkování. Pomohla mi i výborná dohoda s Orlovou, že se honorář vyplácel po etapách – nejdříve samotná práce se sádrovým modelem, pak nákup pískovce a poslední fází bude předání díla,“ přibližuje Chmelař.

Zmizela i dláta po předcích

Sochaře během prací potkala nepříjemnost, když loni v říjnu někdo vykradl buňku, kde měl uloženo veškeré nářadí a sochařské náčiní v hodnotě přibližně 530 tisíc korun. „Kolega mi zavolal, když na místo přijel, že jsou vyvrácené dveře a všechno nářadí včetně dlát, která byla rodinnou pozůstalostí, je pryč. Zmizely brusné kotouče, vidiová dláta a špičáky, kompresor, pneumatické kladivo, brusky, vzduchová technika, prostě všechno. Bylo to jako zlý sen, protože to pro mě znamenalo okamžitou stopku,“ vypráví sochař.

Sousoší se mu nakonec povedlo dokončit s půjčeným nářadím, některé musel znovu koupit. Pomohli mu i kamarádi, když založili online sbírku. Jejím prostřednictvím lze stále přispět. „Upřímně jsem na tyhle věci nikdy nebyl. Přátelé mě tak trochu do toho v dobrém slova smyslu dotlačili. Možná mi to někteří lidé i zazlívají, ale pak jsem si řekl proč ne,“ přemítá Chmelař.

Sousoší, které se skládá z pěti bloků kamene a váží něco kolem 40 tun, je už momentálně v Orlové na svém místě.