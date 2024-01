„Ocenění mě překvapilo a samozřejmě potěšilo. Zatím má své místo doma na poličce mezi ostatními týmovými cenami, které se, doufám, brzy přesunou do klubového clubhousu, kam patří, protože jde o úspěchy týmové,“ prohlásil skromně Horáček, který dovedl v minulém roce družstvo hráčů do jedenácti let ke zlatým medailím na Mistrovství ČR v coachballu.

Tomáš Horáček hrával v mládí spolu se svým bratrem baseball za Eagles Praha, mezi zakladatele klubu přitom patřil i jejich otec. Před pěti lety se Horáček pustil do trénování softballu v Piranhas, za který hrají i obě jeho dcery. Zapojena je i manželka Zuzana v pozici technické vedoucí jednoho z družstev.

Zdroj: Hájíčková Jana

V posledních dvou letech přivedl Horáček družstva Piranhas hned ke čtyřem medailovým úspěchům. Loni na podzim roku přijal od klubu novou výzvu, kdy převzal jako hlavní trenér družstvo kadetek ve věku od 14 do 16 let.

„Dva roky strávené u kategorie dětí ve věku 10 až 11 let byly krásné - a že jsme to postupně společně s dětmi a celým trenérským týmem dotáhli až k titulu, je úžasné. Myslím, že nás to všechny posunulo a motivovalo do další práce. Beru to tak, že ocenění není primárně pro mě, ale je to takové potvrzení, že v Piranhas, kde máme spoustu výborných trenérů, jdeme správným směrem,“ dodal Horáček.