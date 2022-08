Podle VaK Beroun jde o více než stovku přípojek, které nyní ve městě nemohou být na řad napojeny. Převážná většina z nich je v Hostomicích, jenž byly postavené s vodovodem před více než deseti lety. „O jejich připojení majitelé dosud neprojevili zájem, protože to jsou nemovitosti s vlastním zdrojem. Rozhodnutí se na druhou stranu netýká těch přípojek, které mají od nás již vydané souhlasné vyjádření,“ vysvětlil ředitel VaK Beroun Jiří Paul.

K výpadkům dodávky vody zatím nedochází, nicméně při nečekaně větších odběrech se situace může změnit. Podle ředitele je na vině vrt nad osadou Zátor, jehož předpokládaná vydatnost měla být kolem šesti litrů za sekundu. Čerpací pokusy ale změřily, že je až šestkrát menší. Vrt navíc zásobuje kromě Hostomic také obce Radouš, Bezdědice a Lštěň, jež pod město spadají.

„Určitě pociťujeme projevy postupné klimatické změny, která má za následek úbytek kapacity využívaných vrtů v lese nad Zátorem. Dalším vlivem je výstavba obytných domů i postupné rozšiřování průmyslových objektů. Tito všichni rovněž nárok na pitnou vodu uplatňují,“ řekl k situaci starosta Hostomic Vít Šťáhlavský.

Místní zdroje město nyní využívá téměř na sto procent, což dělá celý systém poměrně nestabilní. „Stačí větší spotřeba při napouštění bazénů nebo porucha na řadu a musíme vodu do vodojemu zavážet cisternou,“ doplnil Paul s tím, že se nepřipojováním dalších odběrů VaK snaží tento stav udržet.

Co se týče ztrát vody, na tom naštěstí nejsou Hostomice špatně. Podle informací vodáren se jedná zhruba o sedm procent, což je polovina celorepublikového průměru. „Přesto budeme projednávat s městem investice do rozdělení vodovodu na menší distrikty, abychom takto nízké ztráty mohli udržet, případně ještě snížit. Nedostatek vody ukazuje její skutečnou hodnotu,“ dodal k věci ředitel.

Hostomice v tomto stavu setrvají do té doby, než se napojí na stávající skupinový vodovod, který momentálně končí u obce Lhotky. Přičemž právě v Radouši je naplánovaná další výstavba bydlení. Ta ale bude muset kvůli současnému stavu počkat.

Propojení přípojky s hostomických vodovodem bude znamenat zajištění dostatečného množství pitné vody i pro budoucí rozvoj území. To má zajistit v současnosti řešený projekt prodloužení vodovodu do Neumětel, na který se posléze napojí hostomický systém. Obě obce na díle spolupracují společně.

Navíc pro Neumětely bude stavba znamenat zásadní a vlastně jediný obecní zdroj vody (o tomto kroku Berounský deník informoval již v březnu loňského roku). Nyní se podle posledních informací vyhodnocuje první kolo soutěže o dodavatele stavby. Kopnout do země by se mohlo do konce letošního roku.