„Pro mě je to teď taková nestandardní situace, protože jsem na funkci starostky šla z pozice samostatné referentky na obecním úřadě. Takže po včerejší rezignaci tady na úřadě stále působím a pracuji. Dohnala mě k tomu situace mezi zastupiteli. Více se k tomu momentálně nepřeji vyjádřit,“ vysvětluje Týlová.

Majiteli hrozí odtah vraku na jeho náklady

Radnice Králova Dvora vyzývá majitele osobního automobilu značky SEAT, modré barvy, který je zaparkovaný ve slepé části ulice Na Dlouhých u domu č. p. 465, aby zajistil odklizení svého automobilu. Vůz brání vjezdu na přilehlé pozemky. Pokud tak nebude učiněno do pátku 5. února, bude vozidlo odtaženo, přičemž budou náklady na odtah a odstavení vozidla vymáhány po provozovateli vozidla.

Zdická knihovna prodloužila výpůjčky

Na základě nelepšící se pandemické situace se v místní knihovně prodlužuje výpůjční doba. Výpůjčky, které měly být vráceny do pondělní 15. února, se prodlužují na dalších třicet dní až do 15. března. Navíc je zaveden bezkontaktní výdej i příjem knih, a to pouze pro výpůjčky, které byly řádně zamluveny po předchozí domluvě.